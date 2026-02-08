Logo TVN24
Handel
|

Koreańska fala nad Wisłą. Polki pokochały azjatycką pielęgnację

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Katarzyna Korzeniowska
Katarzyna Korzeniowska
Koreańska pielęgnacja
Koreańska pielęgnacja
Koreańskie kosmetyki nie są dla nas żadną nowością, a właściwie to stały się częścią życia codziennego - nawet jeśli nie mamy cierpliwości realizować 10-stopniowej pielęgnacji przed snem. Ciężko im nie ulec. Polecają je autorytety w dziedzinie beauty w social mediach, do tego ich opakowania wyróżniają się designem. Ich obecność w Polsce stała się masowa do tego stopnia, że uplasowaliśmy się na drugim miejscu wśród największych importerów w Europie. Co to jednak oznacza dla polskich producentów?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Kiedy zaczęliśmy interesować się koreańską pielęgnacją?
  • Czym się różni pierwsza od drugiej fali popularności K-beauty?
  • Jak bardzo wzrósł import K-beauty do Polski w ostatnich latach?
  • Jak wysoko plasuje się polski rynek kosmetyczny w Unii Europejskiej?
  • Czemu koreańskie kosmetyki nie są odpowiedzią na wszystko?

"W Europie o skórze mówi się głównie w kontekście problemów: zmarszczek i niedoskonałości cery, które trzeba tuszować grubymi warstwami makijażu. Koreanki od dawna wiedzą, że takie podejście prowadzi donikąd. Ich niezwykła metoda kompleksowej pielęgnacji gwarantuje rewelacyjne efekty" - czytamy na okładce poradnika "Sekrety urody Koreanek. Elementarz pielęgnacji" autorstwa Charlotte Cho.

Książka ukazała się w Polsce w 2016 roku i, podobnie jak w wielu innych krajach świata, stała się bestsellerem - według wydawnictwa Znak rozeszła się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy.

Jej popularność była preludium do fenomenu, który rozwijał się przez kilka kolejnych lat. Kosmetyki i zwyczaje pielęgnacyjne Korei Południowej cieszyły się uwagą zaledwie garstki pasjonatów. Nic zaskakującego, kraj zbyt odległy - zarówno na mapie, jak i kulturowo.

Zainteresowanie udało się zaszczepić poprzez "soft power" - w tym wypadku dzięki popularności koreańskich seriali (K-Drama) i muzyki popularnej (K-Pop). Artyści wyróżniali się perfekcyjnym wyglądem, w szczególności idealną cerą.

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Katarzyna Korzeniowska
Katarzyna Korzeniowska
Dziennikarka tvn24.pl
