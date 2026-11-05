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Nowe cła na tanie przesyłki. Pekin apeluje do Brukseli

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Pakiety dostarczone przez Royal Mail z chińskich sklepów internetowych.
Nowe cło na przesyłki spoza UE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Milosz Kubiak/Shutterstock
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Chińskie Ministerstwo Handlu z niepokojem zareagowało na nowe unijne opłaty nakładane na przesyłki spoza Unii Europejskiej. Pekin zaapelował o uważną ocenę skutków regulacji oraz stworzenie korzystnych warunków do współpracy w handlu elektronicznym.

- Chiny z dużą uwagą śledzą nowe unijne regulacje. Handel transgraniczny to nowy model biznesowy, który zapewnia globalnym przedsiębiorstwom i konsumentom zróżnicowany wybór - przekonywała rzeczniczka resortu handlu Huang Ling.

- Mamy nadzieję, że strona europejska z rozwagą oceni wpływ tej polityki i stworzy korzystne warunki dla współpracy w dziedzinie handlu elektronicznego - podkreśliła.

Pięć euro opłaty za paczkę

Wypowiedź ta była reakcją Pekinu na wprowadzenie przez Unię Europejską od 1 listopada opłaty w wysokości 2 euro od przesyłek spoza Wspólnoty, których wartość nie przekracza 150 euro. Obowiązek pobierania tej należności wprowadzono na podstawie nowego unijnego Kodeksu celnego.

Wraz ze zryczałtowanym cłem w wysokości 3 euro, obowiązującym od początku lipca, łączna danina od każdej niskowartościowej paczki wynosi obecnie 5 euro (około 22 zł) za pozycję w zgłoszeniu celnym.

Europejscy regulatorzy przekonywali, że rozwiązanie to ma na celu powstrzymać falę tanich produktów, trafiających na wspólny rynek głównie z Chin.

Źródło: PAP
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Tagi:
CłaChinyUnia Europejska
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