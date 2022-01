Ostatni dzwonek dla firm na rozliczenie subwencji. Inaczej otrzymają wniosek o zwrot

Prezes PFR Paweł Borys przypomniał, że 15 stycznia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) miał minąć termin składania wniosków o rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0. - Niestety, jeszcze 2 tysiące firm nie złożyły tych wniosków, więc bardzo proszę wszystkie te przedsiębiorstwa o wejście do bankowości elektronicznej. W weekend można to zrobić i złożyć wniosek - wskazał.

- Widząc to, że przedsiębiorcy nie składają tych wniosków podjęliśmy decyzję, żeby dać im jeszcze tydzień, ale naprawdę apelujemy o to, aby trzymać się tych terminów i złożyć ten wniosek, bo przysługuje prawie 100-procentowe umorzenie tych subwencji, które przedsiębiorcy otrzymali - podkreślił Borys.

Tarcza finansowa 2.0 - rozliczenie subwencji

Borys wyjaśnił, co się stanie, jeżeli ktoś nie dopełni obowiązku wynikającego z programu, czyli nie złoży tego wniosku. - Jeżeli ktoś nie dopełni obowiązku wynikającego z programu, czyli nie złoży wniosku, to wyślemy wezwanie o zwrot tej kwoty - wytłumaczył. Chodzi o natychmiastowy zwrot całej kwoty. Jak dodał, "to jest najgorszy scenariusz". - Jeżeli przedsiębiorca przyjedzie i poprosi o rozłożenie na raty, to będziemy wtedy to rozpatrywać. Jednak zakładam, że większość tych firm złoży te wnioski i nie będziemy mieli tego typu problemu - powiedział Paweł Borys.