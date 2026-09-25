Dla pracownika Płaca minimalna w górę w 2027 roku. Jak podwyżka wpłynie na ceny Oprac. Alicja Skiba |

Rynek pracy. Coraz mniej wolnych wakatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Autorki publikacji, ekspertki PIE Katarzyna Dębkowska oraz Paula Kukołowicz przypomniały, że minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2027 r. w porównaniu z 2026 r. wzrośnie o ok. 3 proc. do kwoty 4950 zł brutto miesięcznie.

Odporność na wzrost płacy

Powołując się na badania przeprowadzone na początku września 2026 r. wśród 500 przedsiębiorstw w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK), podkreśliły, że większe firmy są znacznie bardziej odporne na wzrost płacy minimalnej niż mniejsze podmioty: nie dotyczy on blisko połowy (48 proc.) dużych podmiotów i co trzeciej firmy z sektora MŚP.

"Wśród firm, które zatrudniają pracowników na płacy minimalnej, blisko połowa (48 proc.) zadeklarowała, że w reakcji na podwyżkę podniesie ceny oferowanych produktów lub usług, a 28 proc. firm uważa, że podwyżka obniży marżę działalności firmy. Tylko 20 proc. przedsiębiorstw wskazywało zmniejszenie zatrudnienia jako najbardziej prawdopodobną reakcję" - zauważyły ekspertki Instytutu.

Firmy skłonne do podwyżek

Zwróciły uwagę, że zamiar podwyżek cen częściej wskazywały firmy budowlane (50 proc.) i usługowe (42 proc.), podczas gdy handel i TSL (transport, spedycja, logistyka - PAP) planują to rzadziej (15 proc. i 22 proc.) i zamiast tego częściej sięgają po obniżkę marż (30 proc. i 23 proc.).

W ich ocenie różnica między branżami może wynikać nie tyle ze skali presji kosztowej (bariera rosnących kosztów zatrudnienia jest oceniana podobnie we wszystkich branżach), ile z odmiennej zdolności do przenoszenia kosztów na ceny.

"Branże o bardziej zindywidualizowanym, kontraktowym charakterze cen (budownictwo, usługi) łatwiej przerzucają podwyżkę na klienta niż branże o cenach silnie konkurencyjnych i z góry negocjowanych (handel, TSL), które częściej będą szukać oszczędności po stronie marży" - stwierdziły.

Ryzyko zwolnień w firmach

Przedstawicielki PIE dodały, że ryzyko redukcji zatrudnienia w reakcji na podwyżkę koncentruje się w firmach o słabszej kondycji rynkowej i finansowej. W badaniu firmy notujące spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym przekraczający 10 proc. miały 2,4 razy wyższe prawdopodobieństwo zadeklarowania, że w reakcji na podwyżkę zmniejszą zatrudnienie niż pozostałe firmy. Firmy, które nie inwestują z powodu braku środków finansowych, miały prawie 2-krotnie wyższe prawdopodobieństwo redukcji zatrudnienia niż pozostałe przedsiębiorstwa.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny, prowadzący badania w obszarach m.in. makroekonomii, energetyki i klimatu, gospodarki światowej oraz ekonomii behawioralnej.