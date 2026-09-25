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Płaca minimalna w górę w 2027 roku. Jak podwyżka wpłynie na ceny

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biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rynek pracy. Coraz mniej wolnych wakatów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Wzrost płacy minimalnej od 2027 roku może wpłynąć na wzrost cen, ale prawdopodobnie nie na spadek zatrudnienia - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Z badania instytucji wynika, że prawie co trzecia firma uznaje, że podwyżka płacy minimalnej nie będzie ich dotyczyć.

Autorki publikacji, ekspertki PIE Katarzyna Dębkowska oraz Paula Kukołowicz przypomniały, że minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2027 r. w porównaniu z 2026 r. wzrośnie o ok. 3 proc. do kwoty 4950 zł brutto miesięcznie.

Odporność na wzrost płacy

Powołując się na badania przeprowadzone na początku września 2026 r. wśród 500 przedsiębiorstw w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK), podkreśliły, że większe firmy są znacznie bardziej odporne na wzrost płacy minimalnej niż mniejsze podmioty: nie dotyczy on blisko połowy (48 proc.) dużych podmiotów i co trzeciej firmy z sektora MŚP.

"Wśród firm, które zatrudniają pracowników na płacy minimalnej, blisko połowa (48 proc.) zadeklarowała, że w reakcji na podwyżkę podniesie ceny oferowanych produktów lub usług, a 28 proc. firm uważa, że podwyżka obniży marżę działalności firmy. Tylko 20 proc. przedsiębiorstw wskazywało zmniejszenie zatrudnienia jako najbardziej prawdopodobną reakcję" - zauważyły ekspertki Instytutu.

Firmy skłonne do podwyżek

Zwróciły uwagę, że zamiar podwyżek cen częściej wskazywały firmy budowlane (50 proc.) i usługowe (42 proc.), podczas gdy handel i TSL (transport, spedycja, logistyka - PAP) planują to rzadziej (15 proc. i 22 proc.) i zamiast tego częściej sięgają po obniżkę marż (30 proc. i 23 proc.).

W ich ocenie różnica między branżami może wynikać nie tyle ze skali presji kosztowej (bariera rosnących kosztów zatrudnienia jest oceniana podobnie we wszystkich branżach), ile z odmiennej zdolności do przenoszenia kosztów na ceny.

"Branże o bardziej zindywidualizowanym, kontraktowym charakterze cen (budownictwo, usługi) łatwiej przerzucają podwyżkę na klienta niż branże o cenach silnie konkurencyjnych i z góry negocjowanych (handel, TSL), które częściej będą szukać oszczędności po stronie marży" - stwierdziły.

Ryzyko zwolnień w firmach

Przedstawicielki PIE dodały, że ryzyko redukcji zatrudnienia w reakcji na podwyżkę koncentruje się w firmach o słabszej kondycji rynkowej i finansowej. W badaniu firmy notujące spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym przekraczający 10 proc. miały 2,4 razy wyższe prawdopodobieństwo zadeklarowania, że w reakcji na podwyżkę zmniejszą zatrudnienie niż pozostałe firmy. Firmy, które nie inwestują z powodu braku środków finansowych, miały prawie 2-krotnie wyższe prawdopodobieństwo redukcji zatrudnienia niż pozostałe przedsiębiorstwa.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny, prowadzący badania w obszarach m.in. makroekonomii, energetyki i klimatu, gospodarki światowej oraz ekonomii behawioralnej.

Źródło: PAP
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Tagi:
Płaca minimalnazarobkiWynagrodzenia
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