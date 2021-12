Długie weekendy w 2022 roku. Jak zaplanować urlop?

W 2022 roku nie zabraknie okazji do długich weekendów. Pierwsza taka okazja nadarzy się już w styczniu, kolejne między innymi w maju, sierpniu czy listopadzie. Kiedy najlepiej zaplanować urlop w roku 2022?

Wypadające w dni robocze święta to możliwość wydłużenia swojego wypoczynku, biorąc pojedyncze dni urlopowe i łącząc święta z weekendami. Należy przy tym pamiętać, że za dzień ustawowo wolny od pracy wypadający w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolnego. Należy on się natomiast pracownikom, gdy święto wypada w sobotę.

Długi weekend w styczniu 2022

Pierwsza okazja do długiego weekendu w 2022 roku pojawia się już w styczniu. Nowy Rok 1 stycznia wypada w sobotę, co dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oznacza prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego. Odbierając ten dzień 3 stycznia, mamy trzy dni wolnego z rzędu (1-3 stycznia).

Z odbiorem dnia wolnego za Nowy Rok można również zaczekać do święta Objawienia Pańskiego, znanego też jako święto Trzech Króli. Dzień ten obchodzony jest 6 stycznia i wypada we czwartek. Dodatkowe wolne w piątek to okazja to długiego, czterodniowego weekendu.

Można również połączyć dwa styczniowe święta i biorąc trzy dni urlopu, w połączeniu w odebraniem dnia wolnego za 1 stycznia, zapewnić sobie nieprzerwany wypoczynek od 1 do 9 stycznia.

Wielkanoc 2022

Wielkanoc w 2022 roku wypada w drugiej połowie kwietnia. Niedziela Wielkanocna będzie obchodzona 17 kwietnia, co oznacza dzień wolny także 18 kwietnia czyli w Poniedziałek Wielkanocny. To oznacza trzy dni wolnego z rzędu.

Późna Wielkanoc może mieć jednak również dobre strony, daje bowiem większe nadzieje na ciepłą pogodę w czasie tego trzydniowego, wielkanocnego weekendu.

Majówka 2022

Długi weekend majowy nie będzie w 2022 roku należał do najdłuższych, bo Święto Pracy 1 maja wypada w niedzielę. Ponieważ jednak dwa dni później jest Święto Konstytucji 3 Maja, to wystarczy wziąć jeden dzień urlopu – 2 maja – aby cieszyć się czterodniową majówką. Aby cieszyć się dziewięcioma dniami wolnego z rzędu, musimy wziąć cztery dni urlopu.

Warto przy tym pamiętać, że za dzień ustawowo wolny od pracy wypadający w niedzielę nie przysługuje dodatkowy urlop – prawo to ma miejsce jedynie, gdy dzień taki wypada w sobotę.

Długi weekend – czerwiec

Okazja do kolejnego długiego weekendu będzie w czerwcu, tradycyjnie przy okazji przypadającej zawsze w czwartek Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli święta Bożego Ciała.

W 2022 roku święto Bożego Ciała będzie 16 czerwca, co oznacza, że wzięcie dnia wolnego od pracy w piątek 17 czerwca zapewni czterodniowy długi weekend.

Długi weekend – sierpień

Letni długi weekend czeka nas w 2022 roku również w sierpniu. Wolny od pracy 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, który wypada w poniedziałek. Tym samym drugi sierpniowy weekend automatycznie wydłuży się do trzech dni.

Kiedy wolne? Listopad

Okazji do wydłużonych weekendów nie zabraknie jesienią. Wszystkich Świętych wypada w 2022 roku we wtorek. Tym samym wzięcie jednego dnia urlopu, 31 października, przyniesie nam 4-dniowy długi weekend.

Z kolei drugi listopadowy dzień ustawowo wolny od pracy, czyli Święto Niepodległości 11 listopada, przypada w poniedziałek. Oznacza to trzydniowy weekend bez konieczności korzystania z cennych dni urlopowych.

Boże Narodzenie 2022 i sylwester

Niezbyt korzystnie przypadają natomiast w 2022 roku święta Bożego Narodzenia. 25 grudnia to niedziela, co oznacza wolną od pracy wypadającą w sobotę Wigilię, ale jednocześnie zaledwie 3-dniowy świąteczny wypoczynek.

31 grudnia to sobota, łatwo będzie tym samym wcześniej rozpocząć sylwestrową zabawę, jednak to oznacza powrót do pracy już w poniedziałek 2 stycznia.

Handel w niedziele i święta w 2022 roku PAP/Maciej Zieliński

Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes