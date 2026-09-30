Czy za 1 listopada należy się w tym roku dzień wolny? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości
Za święta przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Zasada ta nie obejmuje jednak niedziel. W 2026 roku Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, dlatego pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.
Wynika to ze 130 art. Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w celu zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jeśli święto przypada w innym dniu niż niedziela.
Dni wolne od pracy w 2026 roku
W 2026 roku kalendarz przewiduje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. To o jeden dzień więcej niż przed zmianą przepisów, które od 2025 roku uczyniły Wigilię dniem wolnym od pracy.
- 1 stycznia - czwartek - Nowy Rok,
- 6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli,
- 5 kwietnia - niedziela - Wielkanoc (I dzień),
- 6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,
- 1 maja - piątek - Święto Pracy,
- 3 maja - niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja,
- 24 maja - niedziela - Zielone Świątki,
- 4 czerwca - czwartek - Boże Ciało,
- 15 sierpnia - sobota - Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego,
- 1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych,
- 11 listopada - środa - Święto Niepodległości,
- 24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia - piątek - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),
- 26 grudnia - sobota - Boże Narodzenie (drugi dzień).
Źródło: tvn24.pl