Dla pracownika Czy za 1 listopada należy się w tym roku dzień wolny? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości Paulina Karpińska |

Rynek pracy. Coraz mniej wolnych wakatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Za święta przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Zasada ta nie obejmuje jednak niedziel. W 2026 roku Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, dlatego pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.

Wynika to ze 130 art. Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w celu zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jeśli święto przypada w innym dniu niż niedziela.

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Dni wolne od pracy w 2026 roku

W 2026 roku kalendarz przewiduje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. To o jeden dzień więcej niż przed zmianą przepisów, które od 2025 roku uczyniły Wigilię dniem wolnym od pracy.

1 stycznia - czwartek - Nowy Rok,

6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli,

5 kwietnia - niedziela - Wielkanoc (I dzień),

6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja - piątek - Święto Pracy,

3 maja - niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja,

24 maja - niedziela - Zielone Świątki,

4 czerwca - czwartek - Boże Ciało,

15 sierpnia - sobota - Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego,

1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych,

11 listopada - środa - Święto Niepodległości,

24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia - piątek - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

26 grudnia - sobota - Boże Narodzenie (drugi dzień).