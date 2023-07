Z ciężarówki wypadły pojemniki, na jezdnię i do rowu wylał się kwas siarkowy

czytaj dalej

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat długości życia w Polsce. Żyjemy coraz dłużej. W porównaniu do danych z 1990 roku mężczyźni w Polsce żyją dłużej o 7,2 roku (do 73,4 roku), a kobiety o 5,9 roku (do 81,1 roku). Tak wynika z najnowszego raportu GUS "Trwanie życia w 2022 roku".