Wójt gminy Turośń Kościelna chce budować w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego pole golfowe. Inwestycją jest też zainteresowane - zrzeszające 10 samorządów - stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny, którego prezesem jest prezydent Białegostoku. Budowie pola sprzeciwiają się natomiast mieszkańcy Topilca i okolic, którzy mają tu swoje grunty rolne. Obawiają się wywłaszczeń.

- Nigdy nie zgodzę się na sprzedaż tej ziemi. Gdybym to zrobił zostałoby mi tylko ok. 15 hektarów. Nie utrzymałbym się z tego – mówi Marin Korzecki, rolnik, który uprawia ziemię we wsi Topilec w gminie Turośń Kościelna pod Białymstokiem.

Sprzeciwia się powstaniu na jego działce pola golfowego, które jest planowane przez władze gminy.

Rolnicy mają tu swoje grunty rolne Monika Błażko

O sprawie dowiedzieli się na spotkaniu z wójtem i prezydentem

- Pole ma zająć 66,2 hektarów, z czego ponad 27 ha jest we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i do jesieni zeszłego roku było dzierżawione przez jednego z sąsiadów. Od czasu, gdy KOWR przestał ją dzierżawić, ziemia leży odłogiem. W przeciwieństwie do pozostałych działek, które należą do osób prywatnych i są w przeważającej mierze uprawiane. Ja mam około 20 hektarów. Sieję tam pszenicę, pszenżyto i owies, jeden hektar przeznaczyłem natomiast na łąkę – mówi, wymieniając kolejnych gospodarzy, którzy mają tu ziemię i również nie zgadzają się na sprzedaż.

O tym, że władze planują budowę pola golfowego, mieszkańcy dowiedział się w sierpniu zeszłego roku, kiedy to wójt zorganizował spotkanie.

- Zdziwiliśmy się, że przybył na nie również prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Okazało się, że jest wielkim miłośnikiem golfa. Stwierdził, że dobrze by było, aby w naszej gminie powstało pole golfowe – wspomina Henryk Zdanowicz, właściciel jednej z działek rolnych.

Mieszkaniec: nie znam nikogo, kto obecnie chciałby sprzedać ziemię

Dodaje, że choć od początku były też głosy takie jak cytowanego wcześniej Marcina Korzeckiego, że nie ma mowy o sprzedaży ziemi gminie, to część osób będących na zabraniu stwierdziło, że można rozważyć sprzedaż gruntów, ale w zamian za godziwą zapłatę.

- Gdy wróciliśmy do domów zaczęliśmy jednak przeglądać przepisy i okazało się, że jeśli wójt by się uparł, to mógłby przejąć ziemię nawet wbrew naszej woli. Zostalibyśmy wywłaszczeni, a o godziwej zapłacie moglibyśmy zapomnieć. Co i rusz słyszy się bowiem o niskich wycenach działek przejmowanych na realizację różnych inwestycji publicznych. Efekt jest taki, że obecnie nie znam nikogo, kto chciałby sprzedać swoją ziemię. Jeśli o mnie chodzi, mam tam 2,3 ha które obsiewam, około hektar lasu oraz pół hektara terenu bagiennego, który jest nieużytkiem – mówi Zdanowicz.

Ziemia leży na terenie otuliny parku Monika Błażko

Mówią o czyjejś fanaberii

Wtóruje mu Monika Błażko (informuje nas, że jej brat uprawia na tym terenie około czterech hektarów ziemi).

- Nie godzimy się na to, żeby ktoś decydował o naszych gruntach. Pola uprawiane są tu od pokoleń, mamy tu też piękną przyrodę. Nie pozwolimy, żeby zostało to zniszczone i gmina nas wywłaszczyła. Tym bardziej, że nie chodzi o realizację jakiejś ważnej społecznie inwestycji, ale stworzenie pola golfowego, co wydaje się czyjąś fanaberią. Nie jesteśmy chyba aż tak bogatym społeczeństwem, abyśmy musieli budować za publiczne pieniądze pola golfowe – mówi.

Prawnik: samorząd może wywłaszczyć

Białostocki radca prawny Krzysztof Żochowski potwierdza nam, że pod - realizowaną przez samorząd - budowę pola golfowego mogą być prowadzone wywłaszczenia.

- Będzie to bowiem - jako obiekt sportowy realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego - inwestycja celu publicznego w rozumieniu artykułu 6 punkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wywłaszczenie muszą poprzedzić negocjacje w celu ustalenia warunków dobrowolnej sprzedaży gruntu, gdzie właścicielom może zostać też zaoferowana nieruchomość zamienna. Wywłaszczeni właściciele gruntów mogą skorzystać z możliwości odwołania się od decyzji o wywłaszczeniu – mówi.

Podlaska Izba Rolnicza: szkoda takich gruntów na pole golfowe

Rolnicy napisali w tej sprawie też pismo do Podlaskiej Izby Rolniczej.

- Na razie jeszcze nie odpowiedzieliśmy. Znamy jednak temat. Trzeba podkreślić, że ziemia, o której mowa, jest ziemią czwartej klasy, podczas gdy w okolicach dominują ziemię piątej i szóstej klasy. Szkoda takich gruntów na pole golfowe – mówi Agnieszka Artemiuk, zastępca dyrektora PIR.

Potrzebny jest raport oddziaływania na środowisko

Gdy mieszkańcy zaczęli interesować się sprawą, okazało się, że 27 czerwca (czyli jeszcze przed sierpniowym spotkaniem) rada gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie sporządzenia na tym terenie planu miejscowego. Jako powód została podana potrzeba zlokalizowania na tym obszarze "inwestycji celu publicznego z zakresu sportu i rekreacji".

Ruszyła też procedura mająca na celu uzyskanie przez gminę decyzji środowiskowej na powstanie pola golfowego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdziła bowiem, że potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

18-dołkowe pole, parkin na sto aut, studnia głębionowa

Zgodnie z dokumentacją, w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego miało powstać m.in.: pełnowymiarowe 18-dołkowe pole golfowe, budynek klubowy o powierzchni 1500 mkw, budynek techniczny o powierzchni 600 mkw, parking dla 100 samochodów, oczyszczalnia ścieków oraz studnia głębinowa o głębokości maksymalnie do 100 metrów.

- Szczególnie ten ostatni punkt budzi nasze wątpliwości. Chodzi o to, czy ilość wody pobierana na potrzeby pola golfowego nie wpłynie na stosunku wodne na naszym terenie. Czekamy aż gmina przedstawi bardziej szczegółowe dane. Na razie są one bardzo ogólne - mówi Grzegorz Piekarski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego.

Otulina parki i obszar Natura 2000

Teren, o którym mowa leży w otulinie parku. Znajduje się też w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Bagienna Dolina Narwi" oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 "Narwiańskie Bagna", a także w korytarzu ekologicznym "Bagienna Dolina Narwi". W najbliższej okolicy planowanej inwestycji występują też "przedmioty ochrony obszaru Natura 2000" w postaci ptaków: kszyk i derkacz, a także wiele innych gatunków, takich jak: gęgawa, gęsiorek, żuraw oraz bielik".

- Raport oddziaływania na środowisko ma odpowiedzieć na pytanie, czy inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na te obszary - mówi Adam Juchnik, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

SKO utrzymało w mocy postanowienie wójta

Czwórka mieszkańców, chcąc powstrzymać inwestycję, zaskarżyła postanowienie wójta o potrzebie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

SKO utrzymało ją jednak postanowienie w mocy, stwierdzając że zarzuty skarżących (podnosili, że pole golfowe ma powstać na ich działkach, bez których nie będę mogli dalej prowadzić działalności rolniczej lub też działalność ta będzie musiała być ograniczona) nie dotyczą przedmiotu postępowania – czyli spraw związanych ze środowiskiem.

Nie jest pewne, z jakich środków sfinansują raport

- Oczywiście procedura jest zgodna z prawem, więc SKO nie miało podstaw do wydania innej decyzji. A jeśli chodzi o mieszkańców, to poszedłem im na rękę i przywróciłem termin na złożenie zażalenia, tak żeby mieli czas, aby to zrobić – mówi Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna.

Dodaje, że na razie nie jest pewne, z jakich środków zostanie sfinansowany raport oddziaływania na środowisko.

- Na pewno gmina nie będzie realizowała tej inwestycji samodzielnie. Mogłaby powstać na przykład w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – zaznacza wójt.

Pole golfowe ma powstać na obszarze zajmującym 66,2 ha Monika Błażko

Jako dopełnienie Akademii Gofa, która powstaje w Białymstoku

BOF jest stowarzyszeniem, w skład którego wchodzi Białystok oraz dziewięć gmin powiatu białostockiego. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, na realizację wspólnych zadań. Prezesem stowarzyszenia jest prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

- W Białymstoku powstaje centrum szkoleniowo-rekreacyjne w kierunku golfa i podobnych dyscyplin, a pole golfowe mogłoby być pewnego rodzaju dopełnieniem tej inicjatywy – zaznacza wójt.

Prezydent Tadeusz Truskolaski wyjaśnia, że chodzi o - budowaną przy ulicy Dolnej na osiedlu Zawady - Akademię Golfa.

– Akademia Golfa powstaje w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja jest jednak szersza. Z budżetu Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji budowany jest tam kompleks sportowy - między innymi z orlikiem, boiskiem do padla. Koniec prac zaplanowano na jesień przyszłego roku. Pole golfowe w gminie Turośń Kościelna byłoby doskonałym uzupełnieniem Akademii Golfa. Jeśli ktoś nauczy się grać, z pewnością będzie chciał spróbować swoich sił na pełnowymiarowym polu golfowym, a najbliższe takie pola są pod Warszawą - mówi.

Ma tu powstać m.in. parking na sto aut Monika Błażko

Bez gwarancji kupna gruntów nie będzie wsparcia BOF

Potwierdza, że sam gra w golfa i czasem jeździ w czasie weekendu pod Warszawę.

- Mówiłem o tym podczas zeszłorocznego spotkania z mieszkańcami gminy. W tej inwestycji chodzi też o to, aby zachęcić młodzież do uprawiania tego sportu. Jest to także doskonała promocja dla naszego regionu, który jak dotąd jest białą plamą, jeśli chodzi o pola golfowe – zaznacza.

Gdy mówimy o rolnikach, którzy nie zgadzają się na inwestycję, mówi, że BOF włączy się w inwestycję tylko wtedy, jeśli wójt będzie miał gwarancję, że właściciele gruntów, na których ma powstać inwestycja, sprzedadzą ziemię.

Prezydent Białegostoku: nie będzie żadnych wywłaszczeń

- Podczas zeszłorocznego spotkania odniosłem wrażenie, że odbiór był pozytywny. Jeśli jednak nastąpiła zmiana nastawienia i właściciele nie zechcą sprzedać swoich gruntów, pole golfowe nie będzie budowane. Takie zdanie ma też wójt, z którym na ten temat rozmawiałem. Rolnicy nie powinni więc się obawiać. Nie jest to inwestycja tak niezbędna, jak na przykład budowa drogi, że konieczne jest wywłaszczanie obecnych właścicieli. Pod budowę pola golfowego nie będzie żadnych wywłaszczeń – zapewnia prezydent.

Dodaje, że nawet jeśli gminni radni uchwalą plan miejscowy, w którym będzie zapis, że są to tereny o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym, to rolnicy nadal będą tam mogli uprawiać ziemię.

- Plan jedynie dopuszczałby przeznaczenie działek na ten cel, ale nikogo by nie zmuszał do zaprzestania działalności rolnej – zaznacza Tadeusz Truskolaski.

Wójt potwierdza, że jeśli właściciele się nie zgodzą, inwestycji nie będzie

Wójt Grzegorz Jakuć potwierdza, że nie będzie żadnych wywłaszczeń, a jeśli rolnicy nie zechcą sprzedać swoich gruntów, inwestycja nie powstanie.

- Na razie jesteśmy na takim etapie, że RDOŚ stwierdziła, iż potrzebne jest wykonanie raportu oddziaływania na środowisko – mówi.

Cytowana wcześniej mieszkanka Monika Błażko komentuje, że skoro rolnicy nie zgadzają się na sprzedaż działek, to gmina nie powinna zlecać wykonania raportu. – Będziemy o to jeszcze dopytywać władze – zaznacza.

Autorka/Autor:Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl