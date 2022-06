Rzucił się z siekierą na interweniującego policjanta. 55-latkowi grozi dożywocie

Policja w Tomaszowie Lubelskim zatrzymała 55-latka, który z siekierą w ręku rzucił się na mundurowych, wezwanych do rodzinnej awantury. Atak okazał się nieskuteczny. Jeden z funkcjonariuszy obezwładnił napastnika, któremu grozi dożywocie za usiłowanie zabójstwa. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego w środę zostali zaalarmowani, że w domu na terenie gminy Jarczów doszło do rodzinnej awantury. Pomoc wezwała kobieta, informując funkcjonariuszy o agresji ze strony męża. Według zgłoszenia 55-latek zabrał jej kluczyki do samochodu, choć nie posiada uprawnień do kierowania.