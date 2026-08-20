15-latek wjechał w Porsche. Koledzy uciekli
Do kolizji doszło w Szablakach w powiecie kolneński. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że wyjeżdżający z drogi podporządkowanej kierowca Volkswagena, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Porsche.
Okazało się, że za kierownicą Volkswagena siedział 15-letni mieszkaniec gminy Turośl, który oczywiście nie miał uprawnień do kierowania tego typu pojazdem.
Ojciec 15-latka ukarany mandatem
"Natomiast pasażerami było dwóch jego rówieśników, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Po telefonicznym kontakcie z kolegą wrócili jednak na miejsce. Ucieczkę tłumaczyli tym, że przestraszyli się konsekwencji" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
Na miejscu pojawili się też rodzice chłopców. Ojciec siedzącego za kierownicą 15-latka został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osobie niemającej wymaganych uprawnień. Teraz sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.