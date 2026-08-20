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Białystok

15-latek wjechał w Porsche. Koledzy uciekli

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15-latek zderzył się z Porsche
Kolizja busa i auta dostawczego na S2
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: KPP Kolno
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To wyglądało na zwykłą kolizję. W Szablakach (woj. podlaskie), wśród pól z kukurydzą, zderzyły się dwa auta. Na miejscu okazało się, że 15-latek w Volkswagenie wymusił pierwszeństwo i uderzył w Porsche. Koledzy nastolatka, którzy byli z nim w aucie, uciekli z miejsca zdarzenia.

Do kolizji doszło w Szablakach w powiecie kolneński. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że wyjeżdżający z drogi podporządkowanej kierowca Volkswagena, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Porsche.

Okazało się, że za kierownicą Volkswagena siedział 15-letni mieszkaniec gminy Turośl, który oczywiście nie miał uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. 

15-latek zderzył się z Porsche
15-latek zderzył się z Porsche
Źródło zdjęcia: KPP Kolno

Ojciec 15-latka ukarany mandatem

"Natomiast pasażerami było dwóch jego rówieśników, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Po telefonicznym kontakcie z kolegą wrócili jednak na miejsce. Ucieczkę tłumaczyli tym, że przestraszyli się konsekwencji" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Na miejscu pojawili się też rodzice chłopców. Ojciec siedzącego za kierownicą 15-latka został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osobie niemającej wymaganych uprawnień. Teraz sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PodlasiePolicja
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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