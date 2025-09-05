14-latka okradła drogerię. Dwa razy

Sokółka Źródło: Google Earth

Policja zatrzymała 14-latkę podejrzaną o kradzież w jednej z drogerii w Sokółce.

"Złodziejka wpadła w ręce pracownika sklepu. Jak ustalili policjanci, 14-latka kilka dni wcześniej również okradła ten sam sklep" - poinformowano w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Część łupu znaleziono u niej w domu Źródło: KPP Sokółka

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego

Wartość skradzionego towaru została wyceniona na blisko 1,4 tys. zł. Chodzi m.in. o kosmetyki, biżuteria, suplementy diety i rajstopy. Część łupu policjanci znaleźli w domu nastolatki.

Podejrzana została przekazana pod opiekę matki. Teraz jej dalszym losem zajmie się sąd rodzinny.