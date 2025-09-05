14-latka okradła drogerię. Dwa razy

Policja zatrzymała 14-latkę podejrzaną o kradzież w jednej z drogerii w Sokółce.
"Złodziejka wpadła w ręce pracownika sklepu. Jak ustalili policjanci, 14-latka kilka dni wcześniej również okradła ten sam sklep" - poinformowano w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
Sprawa trafiła do sądu rodzinnego
Wartość skradzionego towaru została wyceniona na blisko 1,4 tys. zł. Chodzi m.in. o kosmetyki, biżuteria, suplementy diety i rajstopy. Część łupu policjanci znaleźli w domu nastolatki.
Podejrzana została przekazana pod opiekę matki. Teraz jej dalszym losem zajmie się sąd rodzinny.
Autorka/Autor: tm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Sokółka