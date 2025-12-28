Pożar domu na Podlasiu. Nie żyje mężczyzna

Przed południem służby interweniowały w Siemiatyczach, gdzie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11.27.
Jak przekazał dyżurny podlaskiej straży pożarnej, ogniem został objęty budynek gospodarczy, w którym miała się również znajdować część mieszkalna.
- W środku znaleziono zwłoki 65-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci pod ścisłym nadzorem prokuratora - poinformował asp. Kamil Jaroć, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.
W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Zakończyła się akcja gaśnicza i działania strażaków.
