Białystok

Pożar domu na Podlasiu. Nie żyje mężczyzna

W pożarze budynku gospodarczego zginęła jedna osoba
Do zdarzenia doszło w Siemiatyczach
Źródło: Google Earth
Tragiczny pożar w Siemiatyczach na Podlasiu. Ogień pojawił się w jednym z budynków. W środku znaleziono ciało 65-latka.

Przed południem służby interweniowały w Siemiatyczach, gdzie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11.27.

Jak przekazał dyżurny podlaskiej straży pożarnej, ogniem został objęty budynek gospodarczy, w którym miała się również znajdować część mieszkalna.

W pożarze budynku gospodarczego zginęła jedna osoba
W pożarze budynku gospodarczego zginęła jedna osoba
Źródło: KP PSP w Siemiatyczach

- W środku znaleziono zwłoki 65-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci pod ścisłym nadzorem prokuratora - poinformował asp. Kamil Jaroć, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Zakończyła się akcja gaśnicza i działania strażaków.

pc

pc
Autorka/Autor: aa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Siemiatyczach

pożarStraż pożarnaPolicja
