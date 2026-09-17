Białystok Nastolatek zauważył, jak na polu ląduje balon. Miał tajemniczy pakunek Oprac. Tomasz Mikulicz |

Powiat białostocki. Na polu wylądował balon, domownicy podnieśli alarm Źródło wideo: KMP Białystok Źródło zdj. gł.: KMP Białystok

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Zaczęło się od tego, że nastolatek zauważył w środku nocy, że na pastwisku obok jego domu wylądował ogromny balon z jakimś pakunkiem. Od razu zaalarmował rodziców, a ci zadzwonili na policję.

"Gdy domownicy wyszli na zewnątrz, aby sprawdzić dokładnie co się stało, zauważyli wjeżdżający na ich posesję samochód, w którym było dwóch mężczyzn. Zatrzymali się i powiedzieli, że chcą tylko zabrać paczkę" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Na posesji wylądował balon Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Nie pozwolili im wysiąść z auta

Gdy mężczyźni dowiedzieli się, że na miejsce jedzie już policja, zaczęli być agresywni i próbowali wysiąść z samochodu. Właściciele posesji im to jednak uniemożliwili. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, 41-latek i jego 38-letni wspólnik tłumaczyli, że trafili tu przypadkowo. Mówili, że szukali znajomego, którego mieli odebrać z wesela. Obaj zostali zatrzymani.

Po sprawdzeniu znaleziska przez policyjnych pirotechników, okazało się, że w podczepionym do balonu pakunku było trzy tysiące paczek nielegalnych papierosów różnych marek. Wprowadzenie ich na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych.

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Trafili na trzy miesiące do aresztu Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Narkotyki w szlafroku

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Chodzi o przemyt wyrobów tytoniowych, sprowadzenie bezpośredniego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz złamanie zakazu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. 38-latek odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków mniejszej wagi. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu policjanci znaleźli w kieszeni szlafroka niewielkie ilości marihuany.

Decyzją sądu obaj trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.