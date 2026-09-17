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Białystok

Nastolatek zauważył, jak na polu ląduje balon. Miał tajemniczy pakunek

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Na posesji wylądował balon
Powiat białostocki. Na polu wylądował balon, domownicy podnieśli alarm
Źródło wideo: KMP Białystok 
Źródło zdj. gł.: KMP Białystok 
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Dwaj mężczyźni wjechali w środku nocy na prywatną posesję w powiecie białostockim. Chwilę wcześniej wylądował tam balon z tajemniczym pakunkiem. Domownicy wezwali policję.

Zaczęło się od tego, że nastolatek zauważył w środku nocy, że na pastwisku obok jego domu wylądował ogromny balon z jakimś pakunkiem. Od razu zaalarmował rodziców, a ci zadzwonili na policję.  

"Gdy domownicy wyszli na zewnątrz, aby sprawdzić dokładnie co się stało, zauważyli wjeżdżający na ich posesję samochód, w którym było dwóch mężczyzn. Zatrzymali się i powiedzieli, że chcą tylko zabrać paczkę" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Na posesji wylądował balon
Na posesji wylądował balon
Źródło zdjęcia: KMP Białystok 

Nie pozwolili im wysiąść z auta

Gdy mężczyźni dowiedzieli się, że na miejsce jedzie już policja, zaczęli być agresywni i próbowali wysiąść z samochodu. Właściciele posesji im to jednak uniemożliwili. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, 41-latek i jego 38-letni wspólnik tłumaczyli, że trafili tu przypadkowo. Mówili, że szukali znajomego, którego mieli odebrać z wesela. Obaj zostali zatrzymani.

Po sprawdzeniu znaleziska przez policyjnych pirotechników, okazało się, że w podczepionym do balonu pakunku było trzy tysiące paczek nielegalnych papierosów różnych marek. Wprowadzenie ich na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych.

Trafili na trzy miesiące do aresztu
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Narkotyki w szlafroku

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Chodzi o przemyt wyrobów tytoniowych, sprowadzenie bezpośredniego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz złamanie zakazu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. 38-latek odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków mniejszej wagi. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu policjanci znaleźli w kieszeni szlafroka niewielkie ilości marihuany.

Decyzją sądu obaj trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaPodlaskie
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