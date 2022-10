​Zatrzymali dwie kobiety. Miały być "telefonistkami" i umawiać klientów na seks

Dwie kobiety zostały zatrzymane przez policjantów z Lubelszczyzny. Zdaniem śledczych to "telefonistki", które - w ramach grupy zajmującej się czerpaniem korzyści z prostytucji - umawiały mężczyzn z kobietami świadczącymi usługi seksualne. 24- i 28-latka przyznały się do winy. Teraz grozi im do pięciu lat więzienia.