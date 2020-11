W tym regionie w niedzielę nie było żadnego wolnego respiratora dla chorych z COVID-19. Dziś są cztery

Na Podlasiu liczbę wolnych respiratorów dla pacjentów z COVID-19 można policzyć na palcach jednej dłoni. To jak dynamiczna jest sytuacja było widać w miniony weekend. W sobotę, według danych podanych przez urząd wojewódzki, dostępne były 4 z 55 respiratorów. W niedzielę już zero. Teraz liczbę respiratorów zwiększono do 59. To oznacza, że cztery są wolne.

"Jesteśmy w sytuacji podbramkowej"

- W tej chwili na oddziale ratunkowym mamy 25 pacjentów, z czego dwóch wymagało podłączenia do respiratora, pięciu kolejnych jest podłączonych do tlenu wysokich przepływów. To jest taka forma pośrednia między zwykłą tlenoterapią a podłączeniem do respiratora. Ci pacjenci w każdej chwili mogą potrzebować podłączenia do respiratora. Jesteśmy w sytuacji podbramkowej. Proszę pamiętać, że SOR i to izolatorium, które tam zostało stworzone doraźnie, to nie jest docelowe miejsce do leczenia pacjentów w takim ciężkim stanie. To nie jest do końca dostosowane. Do tego wszyscy są przepracowani, zmęczeni – mówi TVN24 Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.