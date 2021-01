Przygotowali las na przyjęcie nowych mieszkańców

Janowskie lasy są gotowe na przyjęcie nowych mieszkańców. Chodzi o stado żubrów, które zostanie tu przesiedlone między innymi z Puszczy Boreckiej. Nadleśnictwo przestrzega, aby nie próbować robić selfie z żubrem. Mogłoby to spłoszyć zwierzęta, które muszą zaadaptować się w nowym środowisku.

- Zwierzęta trafią do nas już pod koniec stycznia. Stado będzie liczyło osiem – dziesięć osobników - mówi Bartłomiej Kosiarski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski (województwo lubelskie).

Kontakt z ludźmi musi być ograniczony do minimum

- Aby proces adaptacji zakończył się sukcesem, a zwierzęta pozostały w naszych lasach, bardzo ważne jest, aby nie były płoszone i niepokojone, a ewentualny kontakt z ludźmi ograniczony był do niezbędnego minimum. Ponieważ dobro stada jest nadrzędne, stąd nasz apel, aby zrezygnować z ambicji zrobienia sobie selfie z żubrem – przestrzega Bartłomiej Kosiarski.

Na przyjazd żubrów nadleśnictwo przygotowywało się już od ponad roku. - Żeby stworzyć zwierzętom jak najlepsze warunki do życia w naturze, zrekultywowaliśmy 20 hektarów śródleśnych łąk, na których będą żerować – wyjaśnia zastępca nadleśniczego.

Poznamy ulubione trasy stada

Są też wątpliwości

Jednym z założeń wspomnianego projektu jest tworzenie niewielkich populacji. Ma to sens, bo w wielu regionach kraju stada są zbyt liczne.

- Część osobników musi być przesiedlana do nowych miejsc spełniających wymogi populacji, co również zwiększa zasięg występowania gatunku oraz ogranicza rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt. O ile dla przyjezdnych obecność żubrów może być atrakcją, o tyle wśród części mieszkańców wzbudza ona wątpliwości i obawy. Chodzi m.in. o szkody, jakie mogą powodować. Tak naprawdę to, jakim żubr będzie w naszych warunkach "sąsiadem", dopiero się okaże – zaznacza zastępca nadleśniczego.