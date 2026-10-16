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Białystok

Znajomy nie podał jej alkoholu, wezwała policję. Sama utknęła w dziurze w podłodze

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Znad podłogi wystawała tylko głowa
Hajnówka. Nie mogła sięgnąć po kieliszek z alkoholem, bo utknęła w dziurze. Wezwała policję
Źródło wideo: KPP Hajnówka
Źródło zdj. gł.: KMP Hajnówka
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Pod 42-letnią mieszkanką Hajnówki (Podlaskie) zarwała się drewniana podłoga i od blisko godziny kobieta nie mogła wydostać się z pułapki. Jednak nie dlatego zadzwoniła na policję. Funkcjonariuszom przyznała, że wezwała ich, bo była zła na znajomego, który nie chciał podać jej kieliszka alkoholu.

Zaczęło się od tego, że na policję zadzwoniła 42-latka z Hajnówki, która powiedziała, że ma problem ze znajomymi, którzy nie chcieli opuścić jej domu.

Na miejscu policjanci bardzo się zdziwili, gdy zauważyli, że w jednym z pokoi pod kobietą załamała się drewniana podłoga. Na zewnątrz wystawała jej tylko głowa. 42-latka tkwiła tak od około godziny.

Znad podłogi wystawała tylko głowa
Znad podłogi wystawała tylko głowa
Źródło zdjęcia: KMP Hajnówka

Bo znajomy nie podał jej kieliszka

"Pomimo tego, podczas rozmowy z dyspozytorem nie wspomniała o zdarzeniu ani o tym, że potrzebuje pomocy w wydostaniu się z pułapki" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Kobieta w rozmowie z mundurowymi stwierdziła, że wezwała ich tylko dlatego, że zdenerwował ją jej znajomy, który nie chciał podać jej kieliszka alkoholu. Sama nie była w stanie po niego sięgnąć, bo utknęła w dziurze. Miała jednak przy sobie telefon, więc zadzwoniła.

Zadzwoniła, bo nie podano jej kieliszka alkoholu
Zadzwoniła, bo nie podano jej kieliszka alkoholu
Źródło zdjęcia: KMP Hajnówka

Interweniowali też strażacy  

"Jak się okazało, 42-latka wcześniej spożywała alkohol. Najwyraźniej dodawał jej otuchy, ale nie pomógł ani w rozwiązaniu konfliktu, ani w wydostaniu się z piwnicy" - informują policjanci.

Ze względu na zły stan drewnianej podłogi i ryzyko zawalenia się budynku, na miejsce wezwano strażaków.

Noc spędziła u sąsiadów

"Wspólne działania służb pozwoliły bezpiecznie wydostać kobietę z powstałego otworu. Następnie 42-latka trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej noc spędziła u sąsiadów" - informuje policja.

Mundurowi przypominają też, że numer alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji wymagających pilnej interwencji służb, a w tej interwencji warto było wspomnieć nie tylko o niepodanym kieliszku, ale również o zarwanej podłodze.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaPodlaskie
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