Białystok Znajomy nie podał jej alkoholu, wezwała policję. Sama utknęła w dziurze w podłodze Oprac. Tomasz Mikulicz |

Hajnówka. Nie mogła sięgnąć po kieliszek z alkoholem, bo utknęła w dziurze. Wezwała policję Źródło wideo: KPP Hajnówka Źródło zdj. gł.: KMP Hajnówka

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zaczęło się od tego, że na policję zadzwoniła 42-latka z Hajnówki, która powiedziała, że ma problem ze znajomymi, którzy nie chcieli opuścić jej domu.

Na miejscu policjanci bardzo się zdziwili, gdy zauważyli, że w jednym z pokoi pod kobietą załamała się drewniana podłoga. Na zewnątrz wystawała jej tylko głowa. 42-latka tkwiła tak od około godziny.

Znad podłogi wystawała tylko głowa Źródło zdjęcia: KMP Hajnówka

Bo znajomy nie podał jej kieliszka

"Pomimo tego, podczas rozmowy z dyspozytorem nie wspomniała o zdarzeniu ani o tym, że potrzebuje pomocy w wydostaniu się z pułapki" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Kobieta w rozmowie z mundurowymi stwierdziła, że wezwała ich tylko dlatego, że zdenerwował ją jej znajomy, który nie chciał podać jej kieliszka alkoholu. Sama nie była w stanie po niego sięgnąć, bo utknęła w dziurze. Miała jednak przy sobie telefon, więc zadzwoniła.

Zadzwoniła, bo nie podano jej kieliszka alkoholu Źródło zdjęcia: KMP Hajnówka

Interweniowali też strażacy

"Jak się okazało, 42-latka wcześniej spożywała alkohol. Najwyraźniej dodawał jej otuchy, ale nie pomógł ani w rozwiązaniu konfliktu, ani w wydostaniu się z piwnicy" - informują policjanci.

Ze względu na zły stan drewnianej podłogi i ryzyko zawalenia się budynku, na miejsce wezwano strażaków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wyszedł pijany ze szpitala i próbował odjechać. Wcześniej ostrzelał płot sąsiadów

Noc spędziła u sąsiadów

"Wspólne działania służb pozwoliły bezpiecznie wydostać kobietę z powstałego otworu. Następnie 42-latka trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej noc spędziła u sąsiadów" - informuje policja.

Mundurowi przypominają też, że numer alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji wymagających pilnej interwencji służb, a w tej interwencji warto było wspomnieć nie tylko o niepodanym kieliszku, ale również o zarwanej podłodze.