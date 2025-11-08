Przeszedł w niedozwolonym miejscu, w aptece zostawił narkotyki

Do zdarzenia doszło w Hajnówce (Podlaskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w centrum Hajnówki. Dzielnicowy, który pełnił tam służbę, zauważył mężczyznę przechodzącego przez ulicę w miejscu bez przejścia dla pieszych. Kiedy mężczyzna spostrzegł policjanta, szybko wszedł do pobliskiej apteki. Po chwili wyszedł i został ukarany mandatem za wykroczenie drogowe.

Po zakończeniu interwencji do policjanta podeszli pracownicy apteki. Poinformowali, że klient, który chwilę wcześniej był w środku, zostawił na jednej z półek lufkę i woreczek z suszem. Dzielnicowy ruszył na poszukiwania 34-latka.

Mężczyzna zostawił w aptece lufkę i marihuanę Źródło: KPP w Hajnówce

Z pomocą przyszli mu inni funkcjonariusze. Po kilku minutach mężczyzna został odnaleziony w jednej z klatek schodowych na pobliskim osiedlu, gdzie próbował się ukryć we wnęce ściany.

Badanie zabezpieczonej substancji narkotesterem wykazało, że była to marihuana. 34-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

