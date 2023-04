Twierdził, że sam odciął sobie trzy palce. Zatrzymali jego znajomego, w rzece znaleźli siekierę

54-letni mieszkaniec gminy Szczuczyn (woj. podlaskie) stracił trzy palce lewej dłoni i trafił nieprzytomny do szpitala. Z informacji przekazanych ratownikom wynikało, że mężczyzna sam obciął je sobie siekierą podczas prac przy domu. Według ustaleń policji zrobił to jednak jego młodszy znajomy. 33-latek trafił do aresztu.