Białystok Śmiertelny wypadek w przepompowni ścieków. Sąd skazał dwie osoby Oprac. Tomasz Mikulicz |

Trzeci pracownik wodociągów zmarł po wypadku w przepompowni (26.08.2022) Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KW PSP Białystok

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał dwie osoby oskarżone w związku z wypadkiem w przepompowni ścieków na kary po 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Na rzecz oskarżycieli posiłkowych - rodzin ofiar wypadku - skazani mają też zapłacić po 10 tysięcy złotych w formie nawiązek. Wyrok nie jest prawomocny.

Prokuratura domagał się kar dwóch i pół oraz trzech lat więzienia bez zawieszenia i zadośćuczynienia dla bliskich ofiar sięgającego 300-400 tysięcy złotych. Pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych żądali jeszcze wyższych kwot w ramach obowiązku naprawienia szkody.

Zginęły trzy osoby Źródło zdjęcia: KW PSP Białystok

Dwóch pracowników zginęło na miejscu, trzeci zmarł w szpitalu

Do wypadku doszło pod koniec sierpnia 2022 roku w przepompowni ścieków we wsi Gąsówka Stara koło Łap. Do szamba, które miało siedem metrów głębokości, wpadło trzech mężczyzn. Dwaj pracownicy zginęli na miejscu. Trzeci, po reanimacji, trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

Według ustaleń prokuratury, zadaniem pracowników było wykonanie tak zwanego bajpasu na rurociągu ścieków surowych między przepompownią w Gąsówce Starej a Łapami. Po zebraniu opinii biegłych i innych dowodów (między innymi ekspertyz Państwowej Inspekcji Pracy) zarzuty związane z niedopełnieniem obowiązków postawiono dwóm osobom z ówczesnego kierownictwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach i głównemu mechanikowi w tej firmie.

Pracownicy wpadli do szamba Źródło zdjęcia: KW PSP Białystok

Zarzucano im nieumyślne spowodowanie śmierci

Zarzuty dotyczyły niedopełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, narażenia pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jedna z oskarżonych osób (w okresie objętym zarzutami była członkiem zarządu firmy) zmarła w ubiegłym roku. W takiej sytuacji sąd umorzył postępowanie w tym zakresie, proces toczył się więc wobec dwóch osób.

Sąd: niewłaściwy nadzór na zleconymi pracami

Obu oskarżonych Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał za winnych niedopełnienia obowiązków związanych z właściwym nadzorem nad zleconymi pracami w Gąsówce Starej, ale też nad BHP w firmie.

W ten sposób - w ocenie sądu - doszło do narażenia pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia, a ostatecznie - do nieumyślnego spowodowania śmierci trzech osób. Sąd ocenił, że tolerowano odstępstwa od zasad BHP między innymi poprzez fakt, że w przepompowni nie było niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeństwo: kraty zabezpieczającej właz i pomostu.

"Można to było przewidzieć"

- Nikt intencjonalnie nie spowodował tego, że zginęli trzej pracownicy. Trzeba mieć na uwadze, że był to wynik pewnych zaniedbań. Nikt nie zamierzał dokonać takiego czynu i doprowadzić do takich skutków (...), niemniej można to było przewidzieć i dlatego oskarżeni ponoszą odpowiedzialność - uzasadniała sędzia Ewa Dakowicz.

Odnosząc się do wysokości kar i możliwości zawieszenia ich wykonania, mówiła też o okolicznościach łagodzących, takich jak ustabilizowana sytuacja życiowa i zawodowa oskarżonych. Powiedziała też, że to, co się wydarzyło, obciąża ich moralnie.

Toczą się też sprawy przed sądami cywilnymi

- Jest to tragedia przede wszystkim dla pokrzywdzonych i ich rodzin, ale jest to zdarzenie o ogromnym ładunku emocjonalnym również dla oskarżonych. Oni ponoszą karę również innego rodzaju, obciąża ich duża odpowiedzialność wynikająca z tego, że tak się splotły te zdarzenia, ale mieli oni w nich swój udział - dodała sędzia Dakowicz.

Poinformowała też, że w związku z wypadkiem toczą się sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądami cywilnymi. Tam pozwanym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.