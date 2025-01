Prokuratura w Grajewie postawiła zarzuty nie tylko kierowcy, który doprowadził do czołowego zderzenia, ale także kierowcy samochodu wyprzedzanego. Do wypadku doszło w okolicy miejscowości Boczki-Świdrowo (woj. podlaskie), w wyniku czego do szpitala trafiło pięć osób. Tam, zmarła 28-letnia pasażerka toyoty jadącej z naprzeciwka.

Wyjaśniająca okoliczności śmiertelnego wypadku prokuratura w Grajewie (Podlaskie) postawiła zarzuty nie tylko kierowcy, który doprowadził do czołowego zderzenia, ale także kierowcy wyprzedzanego volkswagena. Śledczy uznali, że przyczynił się on do tego wypadku. Okazało się też, że miał sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Doszło do czołowego zderzenia grajewo24.pl

O zarzutach związanych z wypadkiem, do którego doszło 21 grudnia na drodze wojewódzkiej nr 665 na odcinku Popowo - Guty (gmina Grajewo) poinformowała w środę w komunikacie Prokuratura Rejonowa w Grajewie. Według dotychczasowych ustaleń, 18-latek kierujący osobową skodą podczas wyprzedzania - w miejscu niedozwolonym - jadącego przed nim volkswagena, nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do czołowego zderzenia z toyotą prawidłowo nadjeżdżającą z naprzeciwka. Na wniosek śledczych, sąd aresztował kierowcę skody na trzy miesiące - poinformowała prokuratura. Lecz w jej ocenie, do wypadku przyczynił się też jednak kierowca wyprzedzanego volkswagena golfa. Zarzuciła mu, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym - w czasie wyprzedzania jego auta zwiększył prędkość, hamował w sytuacji nieuzasadnionej warunkami ruchu oraz zjeżdżał samochodem do osi jezdni, by uniemożliwić kierowcy skody bezpieczne wykonanie manewru wyprzedzania i zjazd na swój pas. Ten kierowca odpowie też za naruszenie zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, nałożone na niego wyrokami sądów w Białymstoku i Grajewie. Prokuratura zastosowała wobec niego tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze - podała w komunikacie.

W szpitalu zmarła 28-latka

W wyniku wypadku do szpitala trafiło pięć osób.

- To 18-latek i jego dwie 15-letnie pasażerki, a także 28-letni kierowca toyoty oraz jego 28-letnia pasażerka, która niestety zmarła w szpitalu – informowała młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

ZOBACZ TEŻ: Pieszy zginął po potrąceniu przez ciężarówkę na trasie S7

Do szpitala przewieziono pięć osób grajewo24.pl

Autorka/Autor:tm/jas

Źródło: tvn24.pl