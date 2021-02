Roksana przejechała dla niego pół Polski, 38-latek udawał w sieci nastolatkę. Jest akt oskarżenia

38-letni mężczyzna podszył się w internecie pod nastolatkę. Tak skłonił 14-letnią Roksanę z Bielska Podlaskiego do przyjazdu do oddalonego o ponad 600 kilometrów Bolesławca na Dolnym Śląsku. Odebrał dziewczynę na dworcu i zawiózł do ziemianki w środku lasu. Tam znalazła ją policja. Do sądu wpłynął akt oskarżenia wobec mężczyzny.

W poniedziałek, siódmego września zeszłego roku ojciec odwiózł 14-letnią Roksanę do szkoły. Dziewczyna nie poszła jednak na lekcje. Tego samego dnia wieczorem była widziana na dworcu PKP w Bolesławcu, czyli ponad 600 kilometrów od domu. Monitoring zarejestrował jej spotkanie z mężczyzną. Policja opublikowała jego wizerunek. Rozpoczęły się poszukiwania dziewczyny. Okazało się, że 38-latek zaprowadził 14-latkę do murowanej ziemianki w środku lasu, na terenie gminy Lwówek Śląski. W nocy z piątku na sobotę Roksanę znalazła specjalna grupa poszukiwawcza.

14-letnia Roksana została odnaleziona przez policję w pustostanie w okolicach Bolesławca TVN24, Policja

- 38-letni mężczyzna sam zgłosił się na policję i wskazał, gdzie przebywa nastolatka. Po tym, jak jego wizerunek został upubliczniony, odebrał telefon od kolegi, który powiedział, że szuka go policja z podejrzeniem uprowadzenia 14-latki – wyjaśnia Adam Naumczuk z Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim.

Mężczyzna podszywał się pod rówieśniczkę Roksany

Roksana kilka dni przed wyjazdem z Bielska Podlaskiego zapytała na komunikatorze internetowym o to, kto jej pomoże w ucieczce z domu.

Roksana nocowała w ziemiance TVN24 Wrocław/ Grzegorz Hawałej

- Pomoc zaoferowała fikcyjna rówieśniczka, która napisała, że już wcześniej uciekała z domu i w okolicach Bolesławca poznała mężczyznę, który jej pomagał i teraz też to zrobi. Później dodała, że to właśnie on będzie czekał na dworcu. Sama nie może przyjść, bo "mama" znalazła zapiski internetowe i udaremniła ucieczkę. Zatrzymany mężczyzna przyznał w toku śledztwa, że to on pisał wszystkie te wiadomości i podszywał się pod rówieśniczkę Roksany – mówi prokurator.

"Nie potrafił w racjonalny sposób wytłumaczyć, dlaczego sprowadził nastolatkę"

Mężczyzna został oskarżony o to, że poprzez zastosowanie podstępu zmierzał do spotkania z nastolatką po to, aby wykorzystać ją seksualnie. - Do tego czynu się nie przyznał. Nie potrafił jednak w racjonalny sposób wytłumaczyć, dlaczego sprowadził nastolatkę. W toku śledztwa dziewczyna została poddana badaniom. Wykorzystanie seksualne zostało wykluczone – zaznacza Adam Naumczuk.

Drugi zarzut, jaki postawiła prokuratura, to narażenie zdrowia i życia dziewczyny poprzez ukrywanie jej w pustostanie. - Choć zawiózł ją tam, a później dowoził jedzenie, to dziewczyna była narażona na negatywne oddziaływania warunków atmosferycznych, w szczególności niskiej temperatury – podkreśla prokurator.

"Twierdziła, że choć rodzice jej nie biją, to nie ma z nimi najlepszych relacji".

Warto dodać, że w listopadzie Roksana znów uciekła z domu. Tym razem policjanci odnaleźli ją w okolicach wsi Haćki, leżącej niecałe 10 km od Bielska Podlaskiego. Szła drogą w kierunku Białegostoku.

Mężczyzna w trakcie przesłuchań twierdził, że nie chodziło mu o seks TVN24

- Zbadaliśmy sytuację rodzinną w odrębnym postępowaniu. Nastolatka, podobnie jak we wrześniu, twierdziła, że choć rodzice jej nie biją, to nie ma z nimi najlepszych relacji. Po dokładnym zbadaniu sprawy okazało się jednak, że do znęcania się psychicznego nie dochodziło. Postępowanie zostało więc umorzone – mówi Adam Naumczuk.

Roksana wysiadła na dworcu w Bolesławcu

