Nagrał spektakularny "spacer" chmur burzowych po niebie

Ostrzeżenia przed burzami z gradem

W tych regionach IMGW prognozuje, że miejscami mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć będą krótkotrwałe nawalne opady deszczu o wydajności do 20 mm, lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 110 km/h. Lokalnie może padać grad.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dotyczy centralnej części woj. pomorskiego oraz zachodniej części kujawsko-pomorskiego. Według IMGW na tych terenach mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.

IMGW ostrzega również przed upałami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim oraz wschodniej części woj. mazowieckiego. W tych miejscach IMGW prognozuje dalsze występowanie upałów. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 28 st. C do 32 st. C. Z kolei temperatura minimalna w nocy może wynieść od 17 st. C do 20 st. C.