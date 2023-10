Blisko mieszkań dla studentów i absolwentów. Są jednak warunki, jednym z nich są oceny

Władze Białegostoku chcą zachęcić studentów, by zostali w mieście i tu podjęli pracę. To ma na celu przyjęty przez radnych miejskich program "Mieszkanie dla absolwenta", który zakłada możliwość wynajmu na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych. Może z niego skorzystać każdy, kto jest na ostatnim roku studiów lub skończył już studia i ma mniej niż 35 lat. Kolejne warunki to: średnia ocen z ostatniego roku nauki - co najmniej 4,75 – oraz umowa o pracę w Białystoku.

- To bardzo dobry pomysł. Bardzo pomaga młodym ludziom w rozpoczęciu nowej drogi życia. Sama wynajmuję mieszkanie i wiem, że jest to bardzo "drogi wydatek" – powiedziała na antenie białostocka studentka spotkana przez naszą ekipę na terenie Politechniki Białostockiej.

Białostoccy radni przyjęli program "Mieszkanie dla absolwenta". Chodzi o zatrzymanie w mieście młodych zdolnych ludzi poprzez zapewnienie im dostępu do mieszkania. Miasto chce im wynajmować, na preferencyjnych warunkach mieszkania budowane właśnie w okolicach ul. Depowej i Bema.

Rusza program "Mieszkanie dla absolwenta". Młodzi ludzie mogą na preferencyjnych warunkach wynajmować mieszkania komunalne TVN24

Średnia 4,75 i umowa o pracę

- Wystąpiłem do rady miasta z projektem uchwały, aby do 50 procent tych mieszkań, czyli 91 z 182, można było przeznaczyć dla najlepszych absolwentów wszystkich uczelni. Nie tylko białostockich. Warunkiem jest zamieszkanie, ale też umowa o pracę w naszym mieście – stwierdził na antenie TVN24 prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Zgodnie z zapisami uchwały, z taniego wynajmu mogą skorzystać studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci do 35. roku życia. Warunkiem jest uzyskanie średniej ocen z ostatniego roku nauki na poziomie co najmniej 4,75. Trzeba tez mieć zatrudnienie w formie umowy o pracę na terenie miasta. Program skierowany jest do osób, które nie mają własnego mieszkania, domu, spółdzielczego prawa do lokalu czy też prawa do lokalu w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Tylko jednorazowa kaucja, czynsz i opłaty za media

Zainteresowani mogą składać wnioski do Zarządu Mienia Komunalnego do 31 grudnia każdego roku. Dokumenty mają być weryfikowane do końca marca następnego roku. Powstanie lista wg kryteriów średniej ocen, a jeśli wyniki średniej będą takie same, będzie decydować data złożenia kompletnego wniosku.

Studenci szukają mieszkań. Ceny są wysokie i jest problem z dostępnością TVN24

Umowa najmu będzie zawierana na czas obowiązywania umowy o pracę studenta lub absolwenta. Gdy najem będzie obowiązywał bez przerwy przez 10 lat, umowa będzie przedłużona na czas nieokreślony. Najemcy będą natomiast zobowiązani co roku przedkładać umowę o pracę.

Warunki wynajmu są preferencyjne – chodzi jedynie o jednorazową kaucję, czynsz i opłaty za media. Natomiast jeśli chodzi o wynajem na rynku komercyjnym, jak stwierdziła nasza reporterka Marta Abramczyk-Dzikiewicz, studenci narzekają, że jest drogo.

Wysokie ceny i problemy z dostępnością

- Wynajem nawet małej kawalerki nie tylko w centrum, ale też poza, to koszt rzędu dwóch tysięcy złotych – powiedziała.

Dodała, że problemem są nie tylko ceny, ale też dostępność mieszkań.

- Jedna ze studentek mówiła mi, że dzwoniła do 35 osób i dopiero za 36 razem udało jej się to mieszkanie znaleźć. Jej kolega nie miał tyle szczęścia i codziennie dojeżdża do Białegostoku. Zajmuje mu to godzinę, ale nie poddaje się i wciąż szuka mieszkania – stwierdziła nasza reporterka.

Autor:tm

Źródło: TVN24, PAP