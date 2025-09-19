Informację dostaliśmy od Czytelnika na Kontakt24. Stwierdził, że w Białymstoku doszło do zatrzymania strażaków pochodzących z różnych części Polski, którzy mieli dopuścić się zgwałcenia kobiety.
Informację, w rozmowie z tvn24.pl, potwierdziła Anna Małgorzata Milewska, zastępca prokuratora rejonowego Białystok-Północ.
Pokrzywdzona jest pełnoletnia. Została już przesłuchana
- W Białymstoku zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn - strażaków PSP. Pokrzywdzona jest pełnoletnia. Została już przesłuchana. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 197 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli zgwałcenia, grozi za to od dwóch do 15 lat więzienia – poinformowała nas prokurator.
Nie podała, z jakich części Polski pochodzą mężczyźni.
