Informację dostaliśmy od Czytelnika na Kontakt24. Stwierdził, że w Białymstoku doszło do zatrzymania strażaków pochodzących z różnych części Polski, którzy mieli dopuścić się zgwałcenia kobiety.

Informację, w rozmowie z tvn24.pl, potwierdziła Anna Małgorzata Milewska, zastępca prokuratora rejonowego Białystok-Północ.

Pokrzywdzona jest pełnoletnia. Została już przesłuchana

- W Białymstoku zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn - strażaków PSP. Pokrzywdzona jest pełnoletnia. Została już przesłuchana. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 197 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli zgwałcenia, grozi za to od dwóch do 15 lat więzienia – poinformowała nas prokurator.

Nie podała, z jakich części Polski pochodzą mężczyźni.