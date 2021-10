Przejechał na czerwonym świetle, przed policjantami schował się w kontenerze na śmieci. Był poszukiwany do odbycia kary

31-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawiania wolności za jazdę pod wpływem alkoholu. Zwrócił na siebie uwagę policjantów z Białegostoku, bo przejechał na czerwonym świetle. By zmylić funkcjonariuszy porzucił auto i schował się kontenerze na śmieci. Okazało się, że był pijany.

Był poszukiwany do odbycia kary, usłyszał nowe zarzuty

- Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że jest poszukiwany do odbycia kary dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie w stanie nietrzeźwości – zaznacza policjantka.

Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał dwa zarzuty: niezatrzymania się do kontroli i posiadania narkotyków. Za to pierwsze przewinienie grozi do pięciu, a za drugie do trzech lat pozbawienia wolności.