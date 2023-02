"Boże, ratuj mnie", "Tu giniemy". Na ścianach dawnych celi odkryli napisy wykonane przez ofiary terroru komunistycznego  

Przez areszt Urzędu Bezpieczeństwa w Augustowie (woj. podlaskie) przewinęło się w latach 1945-56 co najmniej kilkaset osób. Jeszcze w latach 90. niektórzy tak planowali spacer po mieście, żeby omijać ten budynek. Teraz w "Domu Turka" w Augustowie powstaje Dom Pamięci Obławy Augustowskiej, a w trakcie remontu odkryto napisy wykonane na ścianach dawnych celi przez ofiary terroru komunistycznego.

- Najczęściej są to napisy typu "tu byłem", a później data oraz imię i nazwisko. Można też odczytać bardzo dramatyczne słowa - "Boże, ratuj mnie" czy "Tu giniemy". Są też napisy "Niech żyje Polska" - mówi Bartosz Gralicki, kierownik augustowskiej filii Instytutu Pileckiego oraz pełnomocnik dyrektora instytutu ds. upamiętnienia Obławy Augustowskiej.

Obława Augustowska. Czym była?

Podczas obławy - jak informują źródła - zatrzymano 7049 osób, z których po przesłuchaniu (tzw. filtracji) 5115 zostało wypuszczonych. 592 Polaków nigdy nie wróciło do domów. Nie wiadomo, gdzie zostali pochowani.

Dominują daty z okresu 1946-1949. "Prace badawcze nadal trwają"

- Być może liczba zamordowanych jest większa i sięga tysiąca, a nawet półtora tysiąca osób. Nie ma na razie przesłanek, aby stwierdzić, że odkrywane przez nas napisy zostały stworzone przez ofiary Obławy Augustowskiej. Wśród dat, które są widoczne na ścianach dominują najczęściej daty z okresu 1946-1949. Są też pojedyncze napisy z 1950 i 1951 roku. Z całą pewnością zostały one wykonane przez ofiary terroru komunistycznego. W budynku "Domu Turka" od 1945 do 1956 roku mieścił się bowiem Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego - mówi Gralicki.

- Urząd Bezpieczeństwa zaczął tu funkcjonować w styczniu 1945 roku, a operacja miała miejsce w lipcu 1945 roku. "Dom Turka" był jednym z kilkunastu miejsc w regionie, w których przetrzymywani byli ludzie. Na razie nie ma jednak dowodów na to, aby którykolwiek z tych napisów został przez nich wykonany. Niemniej prace badawcze nadal trwają - podkreśla.

Chcieliby ustalić tożsamość więźniów i przygotować wystawę

- Przed nami jeszcze ogromna praca badawcza. Mamy informacje, że w latach 1945-56 przez areszt śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie przewinęło się co najmniej kilkaset osób. Najczęściej byli to mieszkańcy Augustowa i powiatu augustowskiego. W wielu przypadkach trauma przetrwała dekady. Wiemy z rozmów z osobami, które więziono tu w latach 40., że jeszcze w latach 90. część mieszkańców tak układała spacery po Augustowie, żeby nie przechodzić obok tego budynku - relacjonuje Gralicki.

"Dom Turka" przechodził z rąk do rąk

Od 1956 roku w budynku mieściła się komenda Milicji Obywatelskiej. To wtedy zlikwidowano w całym kraju Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, a funkcjonariusze powołanej wkrótce potem Służby Bezpieczeństwa zaczęli pracować przy komendach milicji.

- Na początku lat 80. budynek przeszedł w ręce Wojsk Ochrony Pogranicza. Później, przez krótki okres, mieściła się tu siedziba Straży Granicznej. W 1999 roku, po reformie administracyjnej, obiekt przejęły władze województwa podlaskiego, które już w następnym roku przekazały go Starostwu Powiatowemu w Augustowie. W 2006 roku odzyskali go spadkobiercy prawowitych właścicieli - żydowskiej rodziny Rechtmanów, po czym sprzedali go osobie prywatnej - opowiada nasz rozmówca.