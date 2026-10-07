Białystok Jednostka saperów przy Przesmyku Suwalskim. "Zwiększenie bezpieczeństwa i rozwój miasta" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Augustów. W mieście powstała jednostka saperów. Będzie tu stacjonować ponad 500 żołnierzy Źródło wideo: PAP/Artur Reszko Źródło zdj. gł.: PAP/Artur Reszko

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1. Batalion Saperów, który powstał w Augustowie w nowym kompleksie koszarowym, jest częścią 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Wzniesione zostały dwa budynki koszarowe, cztery hale garażowe oraz budynki administracyjno-biurowe. Jest też przestrzeń do ćwiczeń i szkoleń dla żołnierzy. Wszystko powstało w technologii modułowej 3D o stalowej konstrukcji. Infrastruktura będzie jeszcze rozbudowywana. Ma powstać dodatkowo plac apelowy i hala sportowa.

Będzie tu stacjonować ponad 500 żołnierzy Źródło zdjęcia: PAP/Artur Reszko

Burmistrz: ponad 500 żołnierzy to też nowe rodziny, które osiedlą się w mieście

- Nowy batalion został utworzony w Augustowie, w rejonie bardzo istotnym z punktu widzenia obronności kraju - powiedziała podczas uroczystego otwarcia jednostki oficer prasowa 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej kpt. Małgorzata Misiukiewicz.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podkreślał natomiast, że obecność żołnierzy w tym mieście to poczucie bezpieczeństwa, ale także rozwój miasta. Bo ponad 500 żołnierzy to też nowe rodziny, które osiedlą się w mieście i będą wydawać tu pieniądze.

Odbyło się uroczyste otwarcie Źródło zdjęcia: PAP/Artur Reszko

Decyzja byłego ministra

- Batalion saperów jest nieodzownym elementem ugrupowania 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Jako brygada musimy być gotowi do działania w różnych środowiskach, między innymi w lesisto-jeziornych. Batalion saperów jest kluczowym elementem, który musi zapewnić mobilność w tym terenie i kontrmobilność w stosunku do przeciwnika - stwierdził dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej generał Mirosław Spurek.

O powstaniu batalionu w 2023 roku zdecydował ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Wówczas uznano, że główne zadanie batalionu to wzmocnienie ściany wschodniej i zabezpieczenie tak zwanego przesmyku suwalskiego ze względu na uwarunkowania geograficzne, ukształtowanie terenu i strategiczne położenie szlaków komunikacyjnych.

Wzniesiono dwa budynki koszarowe oraz cztery hale garażowe Źródło zdjęcia: PAP/Artur Reszko

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Jednostka w Augustowie powstała w ramach Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025 przyjętego przez Radę Ministrów w 2022 roku, mówiącego o wzmocnieniu istniejących już związków taktycznych na wschodniej flance NATO.

Przesmyk suwalski to około 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, stanowiący jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przesmyk rozdziela rosyjski obwód królewiecki od Białorusi i uważany jest za jeden z najbardziej wrażliwych punktów wschodniej flanki NATO.