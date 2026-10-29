Białystok 13-latka na hulajnodze wjechała wprost pod samochód. "Urazy głowy są często śmiertelne" Tomasz Mikulicz |

13-latka na hulajnodze wjechała w auto. Policja: zamiast na głowie, zaczepiła kask o kierownicę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Augustów

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policja opublikowała film, na którym widać, jak 13-latka na hulajnodze wjechała w auto.

Do wypadku doszło na początku października na jednym ze skrzyżowań w Augustowie.

Wjechała z impetem na skrzyżowanie Źródło zdjęcia: KPP Augustów

Miała ogromne szczęście

Dziewczynka wyjeżdżała z drogi podporządkowanej i uderzyła z impetem w bok prawidłowo jadącego auta. Potem koziołkowała na jezdni i wylądowała na chodniku.

Trafiła do szpitala. Jeszcze tego samego dnia była już w domu. Miała ogromne szczęście, bo wywróciła się tuż przy bardzo wysokim krawężniku.

Zamiast mieć go na głowie, zaczepiła kask o kierownicę hulajnogi

Podkomisarz Magdalena Czarniecka z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie powiedziała przed naszą kamerą, że sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich.

- Sąd dysponuje środkami wychowawczymi, które może wykorzystać w stosunku do nieletniej. W tym przypadku rodzice wyposażyli dziecko w kask ochronny. Jak się okazało dziecko zamiast mieć go na głowie, zaczepiło go o kierownicę hulajnogi - stwierdziła policjantka.

Upadła na jezdnię, a potem na chodnik Źródło zdjęcia: KPP Augustów

Wicedyrektor pogotowia: kask chroni przed uszkodzeniami głowy

W czerwcu zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy nakazujące osobom do 16. roku życia jazdę na hulajnogach w kaskach. W przeciwnym razie rodzice czy też opiekunowie prawni danego dziecka muszą liczyć się z koniecznością zapłaty mandatu w wysokości 100 zł.

- Kask jest bardzo istotny, szczególnie taki, który ma przyłbicę, ponieważ chroni przed uszkodzeniami głowy i twarzoczaszki. O ile złamanie ręki możemy wyleczyć, to zdarzenia z urazami głowy są często śmiertelne - skomentował dr n. med. Rybałtowski, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

20 śmiertelnych wypadków od początku roku

Podkreślił też, że najbardziej typowe obrażenia w wypadkach na hulajnogach to obrażenia głowy.

- Szeroko rozumiana twarzoczaszka, urazy stomatologiczne, złamania kości czaszki, krwiaki śródczaszkowe - stwierdził Rybałtowski.

Jak natomiast informuje nas asp. szt. Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji, od początku 2026 roku do 29 października doszło do 1331 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, w których zginęło 20 osób, a 1178 zostało rannych.