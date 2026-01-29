Logo strona główna
Zdrowie

Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia

Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia
Joanna Kryńska o nagrodzie dla TVN24+
Dziennikarka TVN24 i autorka podcastu "Wywiad Medyczny" w TVN24+ Joanna Kryńska otrzymała nagrodę Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia w kategorii Media i Public Relations.

W czwartek, w trakcie uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, kapituła konkursu "Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny" przyznała nagrodę Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia w kategorii Media i Public Relations Joannie Kryńskiej, dziennikarce TVN24 i autorce podcastu "Wywiad Medyczny" w TVN24+. 

Nagroda została przyznana w ramach konferencji naukowej Priorytety w Ochronie Zdrowia. W wydarzeniu organizowanym przez Wydawnictwo Medyczne Termedia brali udział m.in. specjaliści poszczególnych dziedzin medycyny.

Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia
Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia
Źródło: Instagram/gabor_bramkarz

>>> Wszystkie odcinki "Wywiadu Medycznego" obejrzysz w TVN24+ 

"Wywiad Medyczny" to podcast, w którym dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska rozmawia o tym, co naprawdę się liczy - o zdrowiu. Sama przeszła trudną diagnozę i poważną operację. - Bałam się. Ale cały czas słuchałam specjalistów - mówi. Teraz oddaje głos najlepszym lekarzom w Polsce. W opartych na faktach rozmowach obalają medyczne mity, prostują półprawdy i - opowiadając o najnowszych odkryciach medycyny - pomagają zrozumieć, co naprawdę służy naszemu zdrowiu.

Joanna Kryńska
Joanna Kryńska
Źródło: FOTON/PAP
OGLĄDAJ: "W porównaniu z tym, co było 20 lat temu, to jest kosmos"
15

"W porównaniu z tym, co było 20 lat temu, to jest kosmos"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Instagram/gabor_bramkarz

Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica