W czwartek, w trakcie uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, kapituła konkursu "Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny" przyznała nagrodę Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia w kategorii Media i Public Relations Joannie Kryńskiej, dziennikarce TVN24 i autorce podcastu "Wywiad Medyczny" w TVN24+.

Nagroda została przyznana w ramach konferencji naukowej Priorytety w Ochronie Zdrowia. W wydarzeniu organizowanym przez Wydawnictwo Medyczne Termedia brali udział m.in. specjaliści poszczególnych dziedzin medycyny.

Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia Źródło: Instagram/gabor_bramkarz

"Wywiad Medyczny" to podcast, w którym dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska rozmawia o tym, co naprawdę się liczy - o zdrowiu. Sama przeszła trudną diagnozę i poważną operację. - Bałam się. Ale cały czas słuchałam specjalistów - mówi. Teraz oddaje głos najlepszym lekarzom w Polsce. W opartych na faktach rozmowach obalają medyczne mity, prostują półprawdy i - opowiadając o najnowszych odkryciach medycyny - pomagają zrozumieć, co naprawdę służy naszemu zdrowiu.

Joanna Kryńska Źródło: FOTON/PAP

