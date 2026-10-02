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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie słów o radnych KO

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Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Ruszyła kampania przed drugą turą. Łukasz Gibała rozdawał obwarzanki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
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Łukasz Gibała przegrał proces w trybie wyborczym dotyczący swoich słów o radnych Koalicji Obywatelskiej. Sąd nakazał kandydatowi na prezydenta Krakowa opublikowanie sprostowania.

Sąd Okręgowy w Krakowie w piątek nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenta miasta, , których II tura odbędzie się 11 października.

W reakcji na tę wypowiedź w czwartek wszystkich 19 krakowskich radnych KO podpisało oświadczenia, zaprzeczając tym doniesieniom. Przed sądem domagali się sprostowania.

Sąd uznał w piątek, że wypowiedź Łukasza Gibały nie była prawdziwa. Nakazał opublikować sprostowanie na profilu kandydata na Facebooku oraz sprostować na antenie RMF, gdzie padła skarżona wypowiedź. Dodatkowo zakazał Gibale rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o współpracy z radnymi KO. Jednocześnie sąd oddalił wniosek komitetu KO w zakresie, w którym domagał się on publikacji oświadczenia w prasie, uznając, że brak jest podstaw, by angażować w tej sprawie inne media.

Postanowienie jest nieprawomocne. Jeśli decyzja sądu zostanie zaskarżona, rozprawa apelacyjna odbędzie się na początku przyszłego tygodnia.

Kandydat podtrzymywał, że takie rozmowy miały miejsce, jednak zapowiedział, że nie ujawni nazwisk radnych, ponieważ nie chce nadużyć ich zaufania.

Gibała twierdził, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych Koalicji Obywatelskiej, "którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy".

- Że nie podobało im się to, co robił Aleksander Miszalski, i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę - powiedział kandydat.

Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

W piątek po rozpoczęciu procesu Gibała wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że "głównym powodem pozwu może być chęć wywarcia presji na radnych, którzy rozważali bycie konstruktywną opozycją i współpracę nad dobrymi dla Krakowa projektami". "Może chodzić o to, by decyzję o tym, który projekt jest dla Krakowa dobry, podejmowała partyjna władza, a nie radni w swoich sumieniach" - dodał.

Sąd odroczył sprawę Gibały przeciwko Piątkowskiej

Sąd w Krakowie zajmował się w piątek również pozwem wyborczym, który sztab Łukasza Gibały złożył przeciwko Monice Piątkowskiej. Sprawa dotyczyła jej wypowiedzi w programie Bogdana Rymanowskiego, gdzie stwierdziła, że większość głosowań Gibały w Radzie Miasta Krakowa kończyła się wstrzymaniem od głosu. Pełnomocnicy kandydata przedstawili statystyki, z których ma wynikać, że przez dwie kadencje takie głosowania stanowiły jedynie kilka procent wszystkich jego decyzji. W tej sprawie odroczył rozprawę do poniedziałku.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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