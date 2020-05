Koalicja Obywatelska chce zmiany Kodeksu wyborczego. Proponuje mieszany tryb głosowania

- Przedkładamy projekt, w którym proponujemy, aby wybory odbyły się w trybie mieszanym - żeby można było głosować zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Poinformował, że jego klub złoży projekt ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego. - Chcemy przede wszystkim, żeby to PKW organizowała wybory, a nie rząd z nieudolnym ministrem Sasinem - dodał.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Barbara Nowacka i Robert Kropiwnicki, poinformowali na poniedziałkowej konferencji prasowej o złożeniu projektu ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego. Jak tłumaczył Kropiwnicki, robią to po to, "żeby wybory mogły się odbyć w sposób bezpieczny i uczciwy". - Żebyśmy po latach wrócili w Polsce do wyborów, które są prowadzone zgodnie ze standardami międzynarodowymi - mówił.