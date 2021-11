Pocisk przebił boczną szybę obok kierowcy autobusu. Zatrzymali podejrzanego o oddanie strzału

Na początku listopada w podwrocławskiej Żórawinie ktoś ostrzelał podmiejski autobus stojący na pętli autobusowej. Pocisk przebił boczną szybę od strony kierowcy, kiedy ten odpoczywał w fotelu. Policja zatrzymała 28-latka podejrzanego o strzelanie do pojazdu. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do pięciu lat więzienia.

Podejrzany w rękach policji

- Policjanci prowadzili działania operacyjne mające na celu odtworzenie przebiegu tego zdarzenia, a także ustaleniu osób mających z nim bezpośredni związek. Doprowadziły one w konsekwencji do zatrzymania 28-latka, a następnie we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz pracownikami gminy w Żórawinie, odnaleziono pistolet w znajdującym się nieopodal zbiorniku wodnym. Kolejne czynności potwierdziły, że był on używany przez podejrzanego.