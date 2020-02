"Każdy manat ma chrapkę na coś innego, ale są i pewniaki"

"W diecie bazą jest to, co można wyhodować w Polsce"

- Dieta manatów w naszym ogrodzie jest bardzo urozmaicona. W okresie letnim zmieniamy procentowo ilość kukurydzy w stosunku do sałaty, obniżając kaloryczność posiłków. Oczywiście, w zależności od dnia i od osobniczych upodobań, każdy manat codziennie ma chrapkę na coś innego - podkreśla Marcin Matuszak, opiekun manatów. Choć od czasu do czasu każdy manat ma smaka na coś innego, to wśród warzyw są też pewniaki. - Buraki, paprykę, kalafior, czy brokuł lubi każdy i to bez względu na porę roku - przyznaje opiekun tych zwierząt. Dietę manaciego stada uzupełnia specjalna galaretka z mieszkanki morskiej z agarem. - W diecie naszych mieszkańców bazą jest to, co można wyhodować w Polsce. Opracowujemy alternatywną dietę opartą o krajowe produkty, a jeśli się to nie sprawdza, wówczas sprowadzamy pokarm - mówi Karolina Kasprzak, specjalistka do spraw żywienia zwierząt z wrocławskiego zoo. Dla manatów, tych najmłodszych, taki pokarm trzeba było sprowadzać aż z Australii. - To mleko dla młodych, które zastępuje pokarm matki. Jego skład opracowali nasi koledzy z Australii i stamtąd je właśnie sprowadzamy - opisuje Matuszak.