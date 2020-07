Ta warownia kryje wiele tajemnic. Liczą, że teraz je poznają. Trwa wielkie skanowanie Zamku Czocha

Nowoczesne technologie mają pomóc w odkryciu tajemnic Zamku Czocha (Dolny Śląsk). Eksploratorzy skanują średniowieczny obiekt, by sprawdzić, czy znajdują się tam podziemne, ukryte przejścia, tunele i schowki. Skanowanie ma jednak nie tylko zaspokoić apetyt miłośników zagadek, ale też pomóc w stworzeniu modelu 3D, dzięki któremu możliwe będzie obejrzenie zamkowych zakamarków bez wychodzenia z domu.

Zamek Czocha został wybudowany w XIII wieku. Był warownią, miejscem stworzonym do celów wojskowych. Miał być gotowy do obrony i przetrwania oblężenia. Przez wieki przechodził z rąk do rąk. Na początku XX wieku zamek kupił niemiecki producent wyrobów tytoniowych, Ernst Gütschow. I postanowił, że warowny obiekt stanie się rezydencją. W trakcie przebudowy surowe mury zamieniły się w luksusowy, pełen udogodnień, pałac. To jak wyglądał wielki remont zamku widać na archiwalnych zdjęciach. Jednak nie da się na nich zobaczyć wszystkiego. Z prac nie ma też dokumentacji, a więc nie wiadomo, co dokładanie i jak zostało przebudowane.

Dokumentacji nie ma, mogą być tajemnicze, podziemne przejścia

- To wyjątkowy zamek w Polsce, który właściwie jako jedyny został poddany przebudowie w latach 20. XX wieku. Jej celem było również stworzenie podziemnych, ukrytych przejść i tajnych schowków. Nie mamy dokumentacji z tej przebudowy, więc możemy się spodziewać, że jeszcze nie wszystko o tym zamku wiemy - przyznaje Łukasz Orlicki z Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika Odkrywca. By odkryć to czego nie widać gołym okiem postanowiono przeprowadzić wielkie skanowanie zamku. Laser lustruje zamek, kawałek po kawałku, pomieszczenie po pomieszczeniu. - Urządzenie będziemy przemieszczać po całym zamku. Uzyskany obraz pozwoli nam zobaczyć w jakiej korelacji są pomieszczenia, jaką grubość mają ściany i to, czy któraś nie jest na przykład za gruba. Na tej podstawie prawdopodobnie, mam nadzieję, że coś ciekawego znajdziemy - mówi Arkadiusz Pawłowski, inżynier obsługujący laser. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Były części do silników rakietowych i sprzęt do nurkowania. Liczą na podziemne korytarze

A nadzieje są rozbudzone. Wszystko dlatego, że jak mówi Piotr Kucznir, przewodnik po Zamku Czocha, obiekt skrywa wiele sekretów. - Kiedyś znajdowano tutaj części do silników rakietowych i sprzęt do nurkowania. Przedmioty, które w ogóle w tym miejscu nie powinny się znaleźć. Dawniej swoje spotkania organizowali tu masoni i iluminaci - wylicza Kucznir. A to tylko część tego co przez lata złożyło się na historię zamku. Jednak skanowanie ma nie tylko pomóc w odkryciu ewentualnych tajemnic. Dzięki niemu powstanie model 3D pomieszczeń, który pozwoli na zwiedzanie obiektu bez wychodzenia z domu.

Zamek Czocha został wybudowany w XIII wieku. I wciąż może kryć wiele tajemnic TVN24 Wrocław/ Maciej Siemaszko

