Opalała się na plaży, gdy przejechał po niej samochód. Za kierownicą nikt nie siedział

Nie wiadomo, jak auto zaparkowane niedaleko plaży nad zalewem Słup (województwo dolnośląskie) ruszyło i zjechało do wody. Po drodze przejechało po opalającej się nad zalewem kobiecie. Poszkodowana trafiła do szpitala, a policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Wydarzyło się to w niedzielne popołudnie nad zalewem Słup. W pewnym momencie zaparkowane nieopodal plaży auto stoczyło się wprost do wody. Po drodze przejechało po zażywającej kąpieli słonecznych kobiecie.

Sprawdzają, co się stało

- Pojazd należał do wypoczywającej nad wodą rodziny. Ustalamy, jak doszło do tego zdarzenia - mówi Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze. Jedną z możliwości, jakie pod uwagę biorą funkcjonariusze, jest to, że w samochodzie bawiło się jedno z dzieci i to ono zwolniło bieg. Przejechana przez samochód kobieta - z obrażeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi - trafiła do szpitala. Tam przeszła operację.