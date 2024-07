Policjanci zastrzeleni w radiowozie. Maksymilian F. trafi na obserwację

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skierował podejrzanego o zabójstwo policjantów na czterotygodniową obserwację psychiatryczną. Do zdarzenia doszło na początku grudnia w 2023 roku. Dwóch policjantów zostało postrzelonych w czasie konwojowania mężczyzny. Funkcjonariusze zmarli w szpitalu.

- W związku z treścią opinii biegłych psychiatrów Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowił skierować podejrzanego na czterotygodniową obserwację psychiatryczną. Nie jest również wykluczone jej przedłużenie, maksymalnie do 8 tygodni. W tej samej sprawie toczy się także odrębne śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji. Czynności są wykonywane na bieżąco - informuje tvn24.pl dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Miał strzelić do policjantów z pistoletu

Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Na początku grudnia 2023 roku został rozpoznany i zatrzymany przez dwóch policjantów we Wrocławiu. Gdy dwaj funkcjonariusze przewozili go, ten miał strzelić do nich z pistoletu, który wcześniej zdołał ukryć. Policjanci zostali ranni w głowę, w stanie krytycznym trafili do szpitala, po czym zmarli. Prokuratura postawiła Maksymilianowi F. zarzut zabójstwa.