Wrocław Zainwestowała ponad pół miliona, by wypłacić zyski miała przekazać gotówkę Svitlana Kucherenko |

Kobieta straciła ponad pół miliona złotych, 29-latek podejrzany o udział w oszustwie Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Kobieta padła ofiarą oszustwa inwestycyjnego, straciła ponad 550 tysięcy złotych.

Jak przekazuje podkom. Aleksandra Freus, oficer prasowa policji we Wrocławiu, wszystko zaczęło się od ogłoszenia dotyczącego inwestowania. Z kobietą skontaktowały się osoby, które nakłoniły ją do zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do pulpitu.

- W aplikacji wyświetlały się rzekome zyski z inwestycji. Widząc je, kobieta przekazywała kolejne pieniądze. Kiedy chciała wypłacić zyski, usłyszała, że musi przekazać dodatkową kwotę w gotówce, by je odblokować - opowiada podkom. Aleksandra Freus.

Wtedy zaczęła podejrzewać, że może mieć do czynienia z oszustwem. Sprawą zajęli się policjanci. Zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, gdy ten przyszedł po pieniądze.

Trafił do aresztu

Mężczyzna tłumaczył, że przystał na propozycję nieznanego mu mężczyzny, który zaczepił go, gdy czekał na kurs jako kierowca taksówki. Według jego relacji miał jedynie - za opłatą - odebrać gotówkę od kobiety.

29-latek usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

29-latek podejrzany o udział w oszustwie Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nadal ustalają pozostałe osoby mające związek z tym przestępstwem.