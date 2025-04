Usłyszeli wołanie o pomoc i krzyk. 21-latek tonął w Odrze. Nagranie

Wrocław. Uratowali życie tonącemu mężczyźnie

21-latek tonął w Odrze we Wrocławiu. Policjanci, którzy patrolowali okolice wrocławskiej starówki, usłyszeli wołanie o pomoc i krzyk. Mimo wychłodzenia mężczyzna był przytomny. Trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w godzinach porannych przy ulicy Grodzkiej, w pobliżu Mostu Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

- Patrol, który szybko pojawił się we wskazanym rejonie, usłyszał wołanie o pomoc i krzyk dochodzący od strony wody. Funkcjonariusze ruszyli z pomocą i natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej - przekazała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Źródło: KMP we Wrocławiu

Na miejscu pojawili się strażacy, którzy pomogli policjantom w wyciągnięciu 21-latka na brzeg. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

- Mimo wychłodzenia był przytomny. Nie wiedział, jak się znalazł w wodzie - podkreśliła policjantka.