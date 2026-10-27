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Wrocław

Uciekał autostradą przed policją. W aucie narkotyki i maczeta

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W aucie miał narkotyki
Dwóch mężczyzn powiązanych z pseudokibicami zatrzymanych. Znaleziono kokainę, 2500 porcji marihuany i tabletki ekstazy
Źródło wideo: Dolnośląska policja
Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja
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Jeden uciekał autostradą A4 przed policją i wjechał do rowu, drugi wpadł we Wrocławiu. Dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Podczas działań znaleźli między innymi kokainę, blisko 2500 porcji marihuany, tabletki ekstazy oraz 17 tysięcy złotych w gotówce.

Dolnośląscy policjanci ustalili, że 26-letni wrocławianin powiązany ze środowiskiem pseudokibiców lokalnego klubu piłkarskiego, może mieć, a także wprowadzać do obrotu środki odurzające.

Policjanci przeszukali jego samochód oraz mieszkanie. Tam znaleźli kokainę oraz 17 tysięcy złotych w gotówce, które prawdopodobnie pochodziły z handlu narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, a teraz o jego losie zdecyduje sąd.  

W mieszkaniu znaleźli sporą gotówkę
W mieszkaniu znaleźli sporą gotówkę
Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

W aucie narkotyki i maczeta

Kolejne zatrzymanie dotyczyło 34-letniego mieszkańca Lubina, który według policji jest związany ze środowiskiem tamtejszych pseudokibiców. Mężczyzna w trakcie jazdy autostradą A4 nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciekać przed policjantami.

"Autem zatrzymał się kilka kilometrów dalej, lądując w pobliskim rowie, a wtedy został zatrzymany przez policjantów. W samochodzie funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli między innymi blisko 2500 porcji marihuany, kokainę oraz tabletki ekstazy, a także maczetę, kilka telefonów komórkowych i wagi elektroniczne" - informuje dolnośląska policja.

W aucie miał narkotyki
W aucie miał narkotyki
Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

Po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów 34-latek został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za posiadanie znacznych ilości narkotyków, jak i handel nimi, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na mecz chcieli wnieść race, flary i petardy

Kolejne działania wymierzone w pseudokibiców policjanci przeprowadzili przed niedzielnym meczem w Świdnicy. Funkcjonariusze przechwycili materiały pirotechniczne, w tym race, flary i petardy, ale takżę szaliki oraz koszulki w barwach różnych klubów, które wcześniej miały zostać skradzione.

Race i skradzione szaliki znaleźli przed meczem w Świdnicy
Race i skradzione szaliki znaleźli przed meczem w Świdnicy
Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Województwo dolnośląskieNarkotykiPseudokibicePolicja
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