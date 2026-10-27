Wrocław Uciekał autostradą przed policją. W aucie narkotyki i maczeta Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dwóch mężczyzn powiązanych z pseudokibicami zatrzymanych. Znaleziono kokainę, 2500 porcji marihuany i tabletki ekstazy Źródło wideo: Dolnośląska policja Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Dolnośląscy policjanci ustalili, że 26-letni wrocławianin powiązany ze środowiskiem pseudokibiców lokalnego klubu piłkarskiego, może mieć, a także wprowadzać do obrotu środki odurzające.

Policjanci przeszukali jego samochód oraz mieszkanie. Tam znaleźli kokainę oraz 17 tysięcy złotych w gotówce, które prawdopodobnie pochodziły z handlu narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, a teraz o jego losie zdecyduje sąd.

W mieszkaniu znaleźli sporą gotówkę Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

W aucie narkotyki i maczeta

Kolejne zatrzymanie dotyczyło 34-letniego mieszkańca Lubina, który według policji jest związany ze środowiskiem tamtejszych pseudokibiców. Mężczyzna w trakcie jazdy autostradą A4 nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciekać przed policjantami.

"Autem zatrzymał się kilka kilometrów dalej, lądując w pobliskim rowie, a wtedy został zatrzymany przez policjantów. W samochodzie funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli między innymi blisko 2500 porcji marihuany, kokainę oraz tabletki ekstazy, a także maczetę, kilka telefonów komórkowych i wagi elektroniczne" - informuje dolnośląska policja.

W aucie miał narkotyki Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

Po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów 34-latek został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za posiadanie znacznych ilości narkotyków, jak i handel nimi, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na mecz chcieli wnieść race, flary i petardy

Kolejne działania wymierzone w pseudokibiców policjanci przeprowadzili przed niedzielnym meczem w Świdnicy. Funkcjonariusze przechwycili materiały pirotechniczne, w tym race, flary i petardy, ale takżę szaliki oraz koszulki w barwach różnych klubów, które wcześniej miały zostać skradzione.

Race i skradzione szaliki znaleźli przed meczem w Świdnicy Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja