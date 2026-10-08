Tramwaj wykoleił się po zderzeniu z autobusem
Do zderzenia tramwaju linii 12 z autobusem linii D doszło po godzinie 14 na rondzie Reagana we Wrocławiu.
"Doszło do wykolejenia tramwaju. Poszkodowana została pasażerka autobusu. Są utrudnienia. Nieprzejezdny jest peron 1 i 2" - informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Ruch odbywa się na dwóch pozostałych peronach. Pracownicy centrali ruchu MPK Wrocław na miejscu informują pasażerów, z którego peronu odjedzie ich tramwaj lub autobus. Objazdy dotyczą tramwajów linii 12, 13, 1, 2, 10.
"Objazdy tramwajów i autobusów są podawane przez dyżurnych Centrali Ruchu na bieżąco" - informuje MPK Wrocław.
Źródło: tvn24.pl