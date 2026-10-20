Wrocław Saperzy zdetonowali 250-kilogramową bombę lotniczą Svitlana Kucherenko |

Wywieźli 250-kilogramową bombę z Wrocławia. Niewybuch został zdetonowany Źródło wideo: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań Źródło zdj. gł.: Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań

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Zakończyła się akcja saperów przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu, gdzie podczas prac budowlanych znaleziono około 250-kilogramową bombę lotniczą. Ruch kolejowy został wznowiony, a mieszkańcy ewakuowanej strefy mogą już wracać do swoich domów.

"We wtorek o godz. 10.32 rozpoczęło się podejmowanie bomby lotniczej o wadze około 250 kilogramów, odnalezionej przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu. Operacja zakończyła się o godz. 10.54, a o godzinie 11.04 patrol saperski opuścił teren budowy" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

250-kilogramowa bomba podjęta przez saperów Źródło zdjęcia: Biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Bomba została przewieziona na poligon.

- 250-kilogramowa bomba lotnicza została przetransportowana przez patrol saperski z Wrocławia do Żagania, na teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. Niewybuch został zdetonowany przez prywatną firmę - przekazał chor. Mirosław Polak, rzecznik prasowy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.

Zdetonowano bombę lotniczą na poligonie w Żaganiu Źródło zdjęcia: Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań

Mieszkańcy wrócili do domów, ruch został przywrócony

Ruch kolejowy, który został czasowo wstrzymany ze względu na bliskość miejsca prowadzenia akcji, wznowiono o godzinie 10.56.

Z obszaru obejmującego około 300 metrów wokół miejsca znalezienia bomby, we wtorek rano ewakuowano około trzy tysiące osób. Osobom z ograniczoną mobilnością Ochotnicza Straż Pożarna zapewniała indywidualny transport. W punkcie czasowego przyjęcia w Narodowym Forum Muzyki przy Placu Wolności przebywało około 120 osób.

Mieszkańcy mogą wracać do domów Źródło zdjęcia: Biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

"Działania zakończono. Mieszkańcy mogą bezpiecznie wrócić do swoich domów" - przekazało miasto.

W trakcie prac budowlanych znaleziono niewybuch Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Kolejny niewybuch we Wrocławiu

We wtorek rano służby otrzymały informacje o kolejnym niewybuchu. Znaleziono go przy ulicy Słubickiej 29 we Wrocławiu, w rejonie Zespołu Szkół numer 1. To pocisk moździerzowy o długości około 30 centymetrów.

W związku z zagrożeniem ewakuowano 535 osób. O godzinie 12.20 niewybuch został podjęty przez saperów i wywieziony na poligon w Rakowie.

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