Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Saperzy zdetonowali 250-kilogramową bombę lotniczą

|
Zdetonowano bombę lotniczą na poligonie w Żaganiu
Wywieźli 250-kilogramową bombę z Wrocławia. Niewybuch został zdetonowany
Źródło wideo: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań 
Źródło zdj. gł.: Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań 
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
250-kilogramowa bomba lotnicza znaleziona przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu została przewieziona na poligon w Żaganiu i zdetonowana. Z kolei pocisk moździerzowy znaleziony przy ulicy Słubickiej również został podjęty przez saperów i wywieziony na poligon. W związku z obiema akcjami ewakuowano łącznie ponad 3,5 tysiąca osób.

Zakończyła się akcja saperów przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu, gdzie podczas prac budowlanych znaleziono około 250-kilogramową bombę lotniczą. Ruch kolejowy został wznowiony, a mieszkańcy ewakuowanej strefy mogą już wracać do swoich domów.

"We wtorek o godz. 10.32 rozpoczęło się podejmowanie bomby lotniczej o wadze około 250 kilogramów, odnalezionej przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu. Operacja zakończyła się o godz. 10.54, a o godzinie 11.04 patrol saperski opuścił teren budowy" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

250-kilogramowa bomba podjęta przez saperów
250-kilogramowa bomba podjęta przez saperów
Źródło zdjęcia: Biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Bomba została przewieziona na poligon.

- 250-kilogramowa bomba lotnicza została przetransportowana przez patrol saperski z Wrocławia do Żagania, na teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. Niewybuch został zdetonowany przez prywatną firmę - przekazał chor. Mirosław Polak, rzecznik prasowy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.

Zdetonowano bombę lotniczą na poligonie w Żaganiu
Zdetonowano bombę lotniczą na poligonie w Żaganiu
Źródło zdjęcia: Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań 

Mieszkańcy wrócili do domów, ruch został przywrócony

Ruch kolejowy, który został czasowo wstrzymany ze względu na bliskość miejsca prowadzenia akcji, wznowiono o godzinie 10.56.

Z obszaru obejmującego około 300 metrów wokół miejsca znalezienia bomby, we wtorek rano ewakuowano około trzy tysiące osób. Osobom z ograniczoną mobilnością Ochotnicza Straż Pożarna zapewniała indywidualny transport. W punkcie czasowego przyjęcia w Narodowym Forum Muzyki przy Placu Wolności przebywało około 120 osób.

Mieszkańcy mogą wracać do domów
Mieszkańcy mogą wracać do domów
Źródło zdjęcia: Biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

"Działania zakończono. Mieszkańcy mogą bezpiecznie wrócić do swoich domów" - przekazało miasto.

W trakcie prac budowlanych znaleziono niewybuch
W trakcie prac budowlanych znaleziono niewybuch
Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Kolejny niewybuch we Wrocławiu

We wtorek rano służby otrzymały informacje o kolejnym niewybuchu. Znaleziono go przy ulicy Słubickiej 29 we Wrocławiu, w rejonie Zespołu Szkół numer 1. To pocisk moździerzowy o długości około 30 centymetrów.

W związku z zagrożeniem ewakuowano 535 osób. O godzinie 12.20 niewybuch został podjęty przez saperów i wywieziony na poligon w Rakowie.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Zamieszki w Paryżu
Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie
BIZNES
Zdjęcie z tramwajowego tunelu w Warszawie
"Zobaczymy, jak się jedzie pierwszym tramwajowym tunelem w stolicy"
WARSZAWA
Renata Lis i Elżbieta Czerwińska
Renata Lis poinformowała o transkrypcji aktu jej małżeństwa
Polska
Poszukiwania w okolicach Lublina
Niezidentyfikowany obiekt latający pod Lublinem. Kolejny dzień poszukiwań
Lublin
Pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu. Wyjaśniamy dlaczego
Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę
BIZNES
Sprawa trafiła już do prokuratury
"Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm"
WARSZAWA
Paryż para
Zamieszki we Francji. To nagranie z Paryża stało się wiralem
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czarnogóry
Zagraniczna wizyta Nawrockiego przesunięta
Świat
Jesień, pogodnie
Wybuch ciepła, a potem zastrzyk chłodu. Tak urządzą nas niże
METEO
Nord Stream 2
Drobny błąd mógł kosztować życie, poderwano myśliwce. "Saga się jeszcze nie skończyła"
Maja Piotrowska
Wybuch w studzience w Piasecznie (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch w studzience, są poszkodowani
WARSZAWA
komputer cyberatak
Popularna ulga zostanie zlikwidowana. Komisja zdecydowała
BIZNES
Spotkanie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie
Rozmowy pokojowe w Oslo. Trwa spotkanie
Świat
imageTitle
Feio na selekcjonera? "To pragnienie kibiców i ludzi w Polsce"
EUROSPORT
Zgubione pieniądze wróciły do właściciela (zdj. ilustracyjne)
Oddał znalezioną gotówkę. Ustalili, kto ją zgubił
WARSZAWA
Przemysław Kral i Radosław Piesiewicz
W prokuraturze doszło do konfrontacji Piesiewicza z Kralem
Polska
Zabezpieczone u zatrzymanych przedmioty
Mundury, opaski CBŚP, broń i amunicja. Fałszywi policjanci zatrzymani
Poznań
Sedzia Jakub Iwaniec
Sąd Najwyższy: sędzia Iwaniec bez immunitetu
Polska
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Spór o zarobki medyków. PiS, Lewica i PSL chcą zmian w rządowym projekcie
Piotr Wójcik
Marcin Kierwiński
Kierwiński: złożyłem zawiadomienie na TV Republika
Polska
Kontrole straży granicznej w firmach zatrudniających obcokrajowców (zdj. ilustracyjne)
Cudzoziemcy pracowali nielegalnie, jest wniosek o ukaranie prezesa firmy
WARSZAWA
Strażnicy przyłapali mężczyznę podmieniającego tablice rejestracyjne
Mówił o "driftowaniu na konto wujka". Prawda była inna
WARSZAWA
Krajewska
DeepSeek zakazany w amerykańskich agencjach federalnych
BIZNES
emerytka seniorka emerytura shutterstock_2764724267_1
Osteoporoza długo nie daje objawów. Pierwszym może być złamanie
Zdrowie
Plaża w mieście KuGompo w Republice Południowej Afryki
Śmiertelny atak rekina. Władze zamknęły plaże
METEO
KUL też realizuje podobny projekt. Studia prowadzone są w areszcie w Lublinie
To drugie takie miejsce w Polsce. Więźniowie rozpoczęli studia
Białystok
wypalenie zawodowe
Problemy z Google Cloud. Firma wskazuje na problemy z zasilaniem
BIZNES
Magdalena Bentkowska i Maciej Berek
"Słynne drzwi jednak otwarte". Berek pokazał zdjęcia z Trybunału
Polska
Doprowadzenia Piotra K. na kwietniowe posiedzenie aresztowe Sądu Rejonowego w Słupsku
Tragedia w Ustce. Sąd przedłużył areszt dla byłego funkcjonariusza SOP
Trójmiasto
imageTitle
Świątek podjęła decyzję. "Postanowiłam zakończyć w tym momencie"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica