Wrocław Niewybuch w centrum miasta, zaplanowano ewakuację Rafał Molenda |

Niewybuch znaleziony na placu budowy we Wrocławiu Źródło wideo: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia Źródło zdj. gł.: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

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Informację o planowanej akcji przekazał Urząd Miejski Wrocławia. Niewybuch znajduje się w rejonie ulicy Kolejowej. We wtorek rano saperzy rozpoczną jego wydobywanie, a następnie wywiozą go z miasta. Zanim rozpoczną pracę, służby zamkną teren w rejonie strefy zagrożenia.

Obszar objęty ewakuacją

Ewakuacja obejmie mieszkańców kilkunastu ulic, które znajdują się w rejonie ulicy Kolejowej. Urząd miasta opublikował listę adresów. Swoje lokale będą musieli opuścić mieszkańcy ulic: • Kolejowej - nr 2-56, • Prostej - nr 34-46, • Lelewela - nr 1-23, • Grabiszyńskiej - nr 2-36, • Jęczmiennej - nr 12-29, • Pszennej - nr 12-28, • Owsianej - nr-1, • Stysia - nr 31-41a, • Zielińskiego - nr 1-53a, • Piłsudskiego - nr 9-29, • Skwierzyńskiej - nr 1-16, • Swobodnej - nr 73, • pl. Rozjezdnym, • pl. Legionów - nr 9-14.

Osoby objęte ewakuacją muszą opuścić wyznaczoną strefę najpóźniej do godziny 8.30. Miasto przygotowało dla nich miejsce czasowego pobytu w Narodowym Forum Muzyki przy placu Wolności.

Dla mieszkańców, którzy nie będą mogli samodzielnie dotrzeć do punktu ewakuacyjnego, podstawione zostaną autobusy MPK. Będą czekały w rejonie przystanku przy ulicy Grabiszyńskiej i Szpitalnej oraz przy placu Legionów, na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kościuszki.

Miasto uruchomiło również numer Centrum Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje o planowanej akcji: 71 770 22 22.

Niewybuch został znaleziony podczas prac remontowych w czwartek. Według informacji służb, pocisk waży około 250 kilogramów i pochodzi z czasów II wojny światowej.