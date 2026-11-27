Wrocław Nagle zatrzymał autobus i otworzył drzwi. Kierowca nie gryzł się w język Piotr Krysztofiak |

Kierowca autobusu miejskiego zatrzymał się obok naszego reportera i zrelacjonował mu jak ciężko jeździło się po drogach powiatu wrocławskiego po opadach śniegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Paweł Popkowski, reporter TVN24 o poranku relacjonował sytuację na ulicach w stolicy Dolnego Śląska. Tam sytuacja była opanowana i służby miejskie odśnieżały drogi na bieżąco. Gorzej wyglądała jednak sytuacja pod Wrocławiem między innymi na drogach powiatowych.

"Nic nie jest robione"

Podczas kolejnej relacji reporter TVN24 przeniósł się na ulicę Bursztynową w miejscowości Kamień w gminie Długołęka - to droga powiatowa nr 1918 D, za jej odśnieżanie odpowiada powiat wrocławski. Paweł Popkowski wszedł na jezdnię i pokazał, że na drodze zalega śnieg i jest bardzo ślisko. W pewnym momencie na trasie pojawił się autobus linii 941, jadący do Stadionu Olimpijskiego. Kierowca, widząc naszego dziennikarza, zatrzymał pojazd, otworzył przednie drzwi i zrelacjonował wyraźnie zirytowany, jak jeździ się po lokalnych drogach pod Wrocławiem. - Wie pan co mi w powiatowym urzędzie we Wrocławiu powiedzieli? Że odśnieżają zakręty i skrzyżowania, a prostych odcinków nie. Jest bardzo ślisko, ja tu od godziny 3 jeżdżę i w ogóle nic nie jest robione, nic kompletnie. Powiatowy urząd wydał jakieś zarządzenie, uchwałę rady powiatu. Pani mi odpowiedziała, że jedna pługopiaskarka tylko i sypią solą z piaskiem, ślisko jak cholera jest - powiedział zdenerwowany kierowca.

Po chwili zamknął drzwi i odjechał.

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Czekamy na odpowiedź

O sytuację opisywaną przez kierowcę autobusu próbowaliśmy zapytać Wydział Dróg i Transportu w starostwie powiatowym we Wrocławiu.

Usłyszeliśmy, że do sprawy o godzinie 13 odniesie się dyrektorka. Czekamy na odpowiedź.