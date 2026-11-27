Wrocław Korupcja w urzędzie wojewódzkim. 12 osób z zarzutami Oprac. Mateusz Czajka |

Policjanci zabezpieczyli m.in. pieniądze i złoto Źródło zdj. gł.: KWP we Wrocławiu

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- Wszystkie zarzuty są związane z korupcją i czynami o charakterze korupcyjnym - powiedział tvn24.pl Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Osoby, którym postawiono zarzuty, miały brać udział w procederze legalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Istotną rolę w procederze, obok urzędników, mieli odgrywać pośrednicy.

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"Proceder polegał między innymi na przyjmowaniu dokumentacji dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemców z pominięciem obowiązującej kolejności wpływu spraw, a także antydatowaniu i wydawaniu zaświadczeń. Jak ustalili śledczy, dochodzić miało również do przyspieszania procedur administracyjnych dotyczących uznawania cudzoziemców za obywateli polskich oraz wydawania zezwoleń na pobyt stały i czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - opisała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Zabezpieczono nośniki danych, odręczne notatki, dokumentację, pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie (o wartości około 200 tysięcy złotych), a także 55 gramów złota w sztabkach i monetach.

Śledczy zatrzymali 12 osób Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Zawiadomienie złożył NIK

Jak poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki, śledztwo prowadzone jest po zawiadomieniu złożonym przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK zawiadomienie złożyła po kontroli funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w latach 2022–2024.

"Kontrola została przeprowadzona w trakcie trwającego już procesu naprawczego, zainicjowanego blisko dwa lata temu po objęciu urzędu przez wojewodę dolnośląską Annę Żabską. W trakcie procesu naprawczego kierownictwo urzędu podjęło współpracę z policją i prokuraturą. Obejmowała ona m.in. przekazywanie dodatkowych materiałów oraz wsparcie działań operacyjnych prowadzonych przez służby na terenie urzędu. Zarówno proces naprawczy, jak i współpraca z organami ścigania nadal trwają" - poinformował w oświadczneiu urząd.

Najwięcej zarzutów dla Moniki C.

Najwięcej - bo aż 10 - zarzutów usłyszała Monika C. Jak wskazała prokuratura, jej przestępstwa miały polegać "na przyjmowaniu korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu". Ona też jako jedyna trafiła do aresztu na trzy miesiące. Zdecydował o tym sąd na wniosek prokuratury. Dolnośląski Urząd Wojewódzki informował, że byłą pracownicę już wcześniej zwolniono dyscyplinarnie.

Jak wynika z komunikatu prokuratury, zarzuty za pomocnictwo w procederze korupcyjnym usłyszała także jej córka Anna C.

Wydział trzeba było przeorganizować

Trzech innych urzędników - Gabriela M., Magdalena K. i Mariusz S. - ma zarzut popełnienia "przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień" w celu osiągnięcia korzyści.

Według dolnośląskiego urzędu dzielnicowego dwie osoby ze wspomnianych pełniły funkcje kierownicze oddziałów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Swoje stanowiska objęły w 2022 i 2024 roku.

Rzecznik wojewody o zatrzymaniach wśród urzędników Źródło: TVN24

"Trzecia osoba od 2022 roku pełniła funkcję kierowniczą oddziału w Kancelarii Urzędu. Zatrzymania nie zakłócają bieżącej pracy urzędu. Obsługa klientów odbywa się normalnie. Wobec zatrudnionych w urzędzie pracowników, którym przedstawiono zarzuty, rozpoczęliśmy działania zmierzające do zakończenia ich zatrudnienia" - przekazał w komunikacie Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, zaznaczając, że w kierownictwie wydziału przeprowadzono zmiany.

"Niewykluczone są kolejne zatrzymania"

Siedem innych osób - Beata G., Natalia P., Oksana B., Olena S., Ihor H., Rafał M. i Volodymyr P. - miało się zdaniem śledczych powoływać na wpływy w urzędzie wojewódzkim i dawać korzyści majątkowe osobie pełniącej funkcję publiczną.

Jedna z 12 zatrzymanych osób Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Wspomniana siódemka, troje urzędników oraz Anna C. otrzymali zakaz opuszczania kraju. Zastosowano wobec nich także poręczenie majątkowe. Dodatkowo urzędnicy decyzją prokuratora zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.

"Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania" - przekazała prokuratura.

Źródło: Google Maps