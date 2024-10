W piątek po południu na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia doszło do sześciu różnych zdarzeń, podczas których rozbitych zostało co najmniej 20 pojazdów. - Na razie mamy informacje o jednej, lekko rannej osobie. W obu kierunkach obwodnicy tworzą się duże korki - przekazuje starszy aspirant Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy miejskiej.

St. asp. Freus podczas rozmowy z tvn24.pl przekazała, że do policji spływają kolejne informacje o incydentach na obwodnicy. - Obecnie jeszcze nie jesteśmy w stanie zająć się każdym ze zdarzeń. Z moich informacji wynika, że doszło co najmniej do sześciu, niezależnych od siebie incydentów, w których uczestniczyło co najmniej 20 pojazdów - przekazuje policjantka.

Wskazuje, że do kilku incydentów doszło na wysokości stadionu, na którym na co dzień gra Śląsk Wrocław. - Na nitce w kierunku Warszawy utworzył się duży zator, który ciągnie się za węzeł Wrocław Południe. Niestety, również na drugiej nitce doszło do utrudnień - przekazuje policjantka.

Aleksandra Freus dodała, że do szpitala została przewieziona jedna osoba. - Z moich informacji wynika na szczęście, że osoba poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń - mówi policjantka.

Auta stoją w bardzo długich korkach Google Maps

Efekt domina

W piątek po południu we Wrocławiu były bardzo dobre warunki atmosferyczne. - Niestety, nie jest to dla nas niczym nowym, że w czasie dobrych warunków na drodze dochodzi do niebezpiecznych incydentów. W przypadku serii incydentów na AOW jeszcze nie znamy dokładnego przebiegu zdarzeń, ale zazwyczaj w podobnych sytuacjach obserwujemy efekt domina - mówi policjantka.

Na czym on polega? St. asp. Freus zaznacza, że kiedy dojdzie z jakiegoś powodu do kolizji, niedługo potem pojawiają się kolejne.

- Kierowcy chcą nadrobić czas związany z postojem w zatorze, przyspieszają i wtedy najczęściej dochodzi do kolejnych nieszczęść - zaznacza.

