Wrocław Chciał zawrócić przed wiaduktem. Ciężarówka utknęła Oprac. Svitlana Kucherenko |

Chciał zawrócić przed wiaduktem. Ciężarówka utknęła na krawężniku Źródło wideo: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia Źródło zdj. gł.: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

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Samochód ciężarowy z naczepą utknął na alei Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu.

- Kierujący, obywatel Ukrainy, jechał samochodem ciężarowym z przyczepą. W momencie, kiedy dojechał do wiaduktu, okazało się, że nie jest w stanie przejechać. Chciał wykonać manewr zawracania i okazało się, że jego podwozie zawisło na jednym z krawężników. Nie mógł ani wycofać, ani zawrócić, stąd też konieczność odholowania - mówi tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Chciał zawrócić ciężarówką z naczepą, utkał Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ciężarówka ma zostać odholowana. Do czasu usunięcia pojazdu ruch w obu kierunkach pozostaje zablokowany. Po zakończeniu akcji droga ma zostać ponownie udrożniona.

Kierowca TIR-a zablokował drogę Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

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Są utrudnienia

Kierowca był trzeźwy. Utrudnienia w rejonie alei Boya-Żeleńskiego mogą potrwać kilka godzin.

Nie mógł przejechać, próbował zawrócić na wąskiej drodze Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia