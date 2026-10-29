Chciał zawrócić przed wiaduktem. Ciężarówka utknęła
Samochód ciężarowy z naczepą utknął na alei Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu.
- Kierujący, obywatel Ukrainy, jechał samochodem ciężarowym z przyczepą. W momencie, kiedy dojechał do wiaduktu, okazało się, że nie jest w stanie przejechać. Chciał wykonać manewr zawracania i okazało się, że jego podwozie zawisło na jednym z krawężników. Nie mógł ani wycofać, ani zawrócić, stąd też konieczność odholowania - mówi tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.
Ciężarówka ma zostać odholowana. Do czasu usunięcia pojazdu ruch w obu kierunkach pozostaje zablokowany. Po zakończeniu akcji droga ma zostać ponownie udrożniona.
Są utrudnienia
Kierowca był trzeźwy. Utrudnienia w rejonie alei Boya-Żeleńskiego mogą potrwać kilka godzin.
Źródło: tvn24.pl