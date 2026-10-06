Kradzież perfum i cios nożem w brzuch
Do zdarzenia doszło 1 października w drogerii przy ulicy Tęczowej we Wrocławiu. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ukradł butelkę perfum wartą 299,99 złotych. Gdy pracownik ochrony próbował go zatrzymać, zaatakował nożem.
Jak przekazał Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, napastnik ranił ochroniarza w brzuch, "powodując obrażenia stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu".
Sebastian S., 47-letni mieszkaniec Wrocławia, został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.
Usłyszał zarzuty
Prokurator przedstawił mu zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że nie pamięta przebiegu zdarzenia.
Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara od trzech do nawet 20 lat pozbawienia wolności.