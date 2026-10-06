Wrocław Kradzież perfum i cios nożem w brzuch Oprac. Svitlana Kucherenko |

Nożem zaatakował pracownika ochrony, został zatrzymany Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Do zdarzenia doszło 1 października w drogerii przy ulicy Tęczowej we Wrocławiu. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ukradł butelkę perfum wartą 299,99 złotych. Gdy pracownik ochrony próbował go zatrzymać, zaatakował nożem.

Jak przekazał Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, napastnik ranił ochroniarza w brzuch, "powodując obrażenia stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu".

Dźgnął ochroniarza po kradzieży w drogerii Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Sebastian S., 47-letni mieszkaniec Wrocławia, został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.

Usłyszał zarzuty

Prokurator przedstawił mu zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że nie pamięta przebiegu zdarzenia.

Sąd aresztował 47-latka Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara od trzech do nawet 20 lat pozbawienia wolności.