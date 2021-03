250-kilogramowa bomba na budowie osiedla. W czwartek ewakuują nawet trzy tysiące mieszkańców

W środę rano na terenie budowy osiedla Popowice Port we Wrocławiu podczas prac ziemnych odkopano niewybuch z okresu II wojny światowej - 250-kilogramową bombę lotniczą. Aby saperzy mogli podjąć ładunek, wcześniej ewakuowana zostanie cała okolica. Jak zapowiada Centrum Zarządzania Kryzysowego, nawet do trzech tysięcy mieszkańców.

- Na miejsce wezwani zostali policjanci oraz saperzy. Z uwagi na rozmiary przedmiotu, wydano decyzję o przerwaniu prac i podjęciu niewybuchu w czwartek. Do tego czasu policjanci będą pilnować tego miejsca, aby nie doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem mieszkańców - mówi Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

Z informacji przekazywanych przez saperów wynika, że jest to 250-kilogramowa bomba lotnicza ze 130-kilogramowym ładunkiem wybuchowym.

Od rana ewakuacja

Centrum Zarządzania Kryzysowego zadecydowało o ewakuacji w promieniu 500 metrów. Według szacunków CZK ewakuacja może objąć od jednego do trzech tysięcy osób. Działania w okolicach ulic Białowieskiej, Popowickiej, Rysiej, Zajęczej rozpoczną się od samego rana i mają potrwać do godziny 9.30. Policjanci będą chodzić od mieszkania do mieszkania i informować o ewakuacji. Na mieszkańców mają czekać specjalnie podstawione autobusy.