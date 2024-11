Zastrzelona młoda wilczyca. "Sto metrów od ambony myśliwskiej"

"Na początku listopada, raptem sto metrów od ambony na terenie dzierżawionym przez koło łowieckie, a należącym do nadleśnictwa Świeradów Zdrój, zastrzelono z broni myśliwskiej samicę wilka z tegorocznego miotu" - poinformowało stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

Wilczyca została zastrzelona niedaleko miejscowości Wolimierz w powiecie lubańskim. Dokumentację zebrali i przekazali policji oraz osobie z Nadleśnictwa Świeradów Zdrój aktywiści z organizacji "Z Szarym za Płotem" oraz ze Stowarzyszenia "Wolimierz". Jak przekazali aktywiści, na podstawie przesłanych zdjęć, osoba zatrudniona w nadleśnictwie, stwierdziła, że jest to "na sto procent lis".

"W Polsce corocznie zabijanych jest ponad 140 wilków"

"Czy to skandaliczny brak kompetencji i zwykła pomyłka, czy może celowe wprowadzenie w błąd i zacieranie śladów? W Polsce corocznie zabijanych jest ponad 140 wilków, a od końca lat 90., kiedy wilk został objęty ścisłą ochroną gatunkową, tylko siedmiu osobom dowiedziono popełnienia przestępstwa. Co ciekawe z tych siedmiu osób sześć było czynnymi myśliwymi. Myśliwi tłumaczą się, mówiąc, że skazane osoby nie były w momencie popełnienia przestępstwa na oficjalnym polowaniu, więc były po prostu kłusownikami. Ale to Polski Związek Łowiecki dał im legitymację, na podstawie której mogli stać się posiadaczami broni. A zatem PZŁ ponosi odpowiedzialność za swoich członków" – komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.